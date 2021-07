Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hat den Rahmenspielplan für die Saison 2021/22 veröffentlicht. Der 1. FC Kaiserslautern startet gegen den Absteiger Eintracht Braunschweig am 24.07. in die neue Spielzeit. Waldhof Mannheim eröffnet ebenfalls mit einem Heimspiel: Die Kurpfälzer treffen auf den 1. FC Magdeburg.

Auf das Heimspiel gegen Zweitligaabsteiger Braunschweig folgen für die Roten Teufel zwei Auswärtsspiele. Am Wochenende vom 30. Juli bis 2. August 2021 muss die Elf von Trainer Marco Antwerpen beim SV Meppen ran, der aufgrund der fehlenden Lizenz für den KFC Uerdingen in der Liga geblieben ist. Am dritten Spieltag steht dann bereits das erste Duell gegen einen Drittliga-Neuling an: Am Wochenende vom 13. bis 16. August 2021 geht es für die Pfälzer zum FC Viktoria Berlin. Jüngst hatte der FCK in der Vorbereitung auf die neue Saison starke Frühform bewiesen und Zweitligist SV Sandhausen mit 4:0 bezwungen.

Waldhof reist am zweiten Spieltag ebenfalls zu einem Aufsteiger. Der SVW muss bei der Zweitvertretung von Borussia Dortmund ran. Am dritten Spieltag empfangen die Kurpfälzer Zweitliga-Absteiger Würzburger Kickers.

Freiburg II, das aus der Regionalliga Südwest jüngst aufgestiegen ist, empfängt am ersten Spieltag den SV Wehen Wiesbaden, bevor es nach Magdeburg reist. Am dritten Spieltag empfangen die Breisgauer den BVB. Die zeitgenauen Ansetzungen der Partien folgen in den kommenden Wochen.

Die Hinrunde endet mit dem 19. Spieltag vom 10. bis 13. Dezember. Nach dem ersten Rückrundenspieltag geht es ab dem 20. Dezember in die vierwöchige Winterpause. Der 38. und letzte Spieltag, an dem alle zehn Partien gleichzeitig angepfiffen werden, ist für Samstag, den 14. Mai 2022, angesetzt.

Viele Spiele live in der ARD und dem SWR

Die ARD und ihre 3. Programme zeigen 86 Spiele live im Free-TV. Hinzu kommt eine umfangreiche Highlight-Verwertung in der ARD-Sportschau und den Sportsendungen der Landesrundfunkanstalten. Hier geht's zum kompletten Spieplan!