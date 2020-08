per Mail teilen

Die 3. Liga startet mit einem absoluten Knaller: Der 1. FC Kaiserslautern empfängt Zweitliga-Absteiger Dynamo Dresden (18.09., 17:45 Uhr, live in der ARD). Der SV Waldhof Mannheim startet gegen Viktoria Köln (19. - 21.09.) ebenfalls mit einem Heimspiel.

Direkt am zweiten Spieltag reist der SV Waldhof mit seinem neuen Trainer Patrick Glöckner dann zu Dynamo. Die Sachsen gelten als Topfavorit auf den Aufstieg in die 2. Liga. Die Roten Teufel müssen bei Türkgücü München ran, einem finanzstarken Aufsteiger aus der Regionalliga Bayern.

Derby am vierten Spieltag

Bereits am vierten Spieltag (09. - 12.10.) kommt es zum großen Südwestderby auf dem Kaiserslauterer Betzenberg, wenn der FCK die Mannheimer empfängt. Hier geht es zum kompletten Spielplan.

Die weiteren zeitgenauen Ansetzungen der ersten vier Spieltage nimmt der Deutsche Fußball-Bund (DFB) in Abstimmung mit den Sicherheitsbehörden erst in den nächsten Tagen im Anschluss an die Terminierungen der Bundesliga und 2. Bundesliga vor. Bis Weihnachten sind 17 Spieltage vorgesehen, darunter drei Wochenspieltage. Zudem wird die 3. Liga während der Nationalmannschaftsperioden im Oktober und November keine Pause einlegen.

Der letzte Spieltag vor der dreiwöchigen Winterpause ist von 18. bis 21. Dezember datiert, ehe es im neuen Jahr ab dem 8. Januar mit dem 18. Spieltag weitergeht. Das Saisonfinale steigt am 22. Mai 2021. Alle vorgenommenen Terminplanungen stehen unter dem Vorbehalt, dass die behördlichen Verfügungslagen vor Ort den Spielbetrieb ermöglichen.