Beim 1. FC Kaiserslautern laufen die Vorbereitungen für die erste digitale Mitgliederversammlung auf Hochtouren. Eins steht jetzt schon fest: In 121 Jahren Vereinsgeschichte haben noch nie so viele Mitglieder an einer Jahreshauptversammlung teilgenommen.

Wenn es am morgigen Freitag um 18 Uhr losgeht, dann beginnt eine Veranstaltung mit zahlreichen Premieren. Noch nie gab es eine digitale Mitgliederversammlung beim 1. FC Kaiserslautern. Und noch nie waren so viele Mitglieder dabei. Fast 3.000 Anmeldungen haben die FCK-Verantwortlichen entgegengenommen. Dennoch wird es eine ganz andere Veranstaltung als in den Vorjahren.

Bisher sind die Fans immer auf den Betzenberg geströmt, es gab teils sehr emotionale Mitgliederversammlungen mit herausragenden Reden von Bewerbern, mit Applaus für Gewählte, aber auch mit ätzenden Kommentaren oder lautstarken Buhrufen. All das wird es in diesem Jahr so nicht geben. Die Mitglieder haben zwar die Möglichkeit, sich auch digital mit Wortbeiträgen einzubringen, die Atmosphäre wird aber sicherlich eine andere sein als sonst: allein daheim am digitalen Endgerät statt mit anderen Gleichgesinnten in einer großen Halle.

Enorme Vorbereitungen nötig

Für einen Mann ist es eine ganz besondere Situation: Tobias Frey, seit Dezember 2019 stellvertretender Vorstandsvorsitzender des Vereins. Seit etwa 15 Wochen ist er gemeinsam mit seinem Team bereits in Gesprächen, um die digitale Mitgliederversammlung auf die Beine zu stellen. "Wir bewegen uns komplett auf Neuland. Es ist eine große Herausforderung", konstatiert Frey. Er selbst ist zur Zeit zwar eigentlich in Vaterschaftsurlaub, hat aber mit dem FCK mindestens genauso viel Arbeit wie mit einem regulären Job. "Wenn sie meine Frau fragen, dann sind es zehn Stunden täglich für den FCK, ich meine, es sind fünf bis sechs", erzählt Frey im Interview mit SWR Sport.

Das ist die Lage

Wie wichtig diese Versammlung ist, zeigt ein Blick auf die Zahlen. Der Verein 1. FC Kaiserslautern hat im Geschäftsjahr 2019/20 insgesamt einen Verlust von 5,37 Millionen Euro gemacht. Dieser basiert auf der Insolvenz der KGaA, denn der Verein haftet für Verbindlichkeiten der KGaA in Höhe von 5,895 Millionen Euro. "Die Lage ist nach wie vor herausfordernd. Aber wir sind auf einem guten Weg, diesen Rucksack zu schultern", sieht der Vorstandsvorsitzende des Vereins, Wolfgang Erfurt, zur Zeit keine akute Gefahr. Der Verein verfügt über liquide Mittel in Höhe von 350.000 Euro. Damit ist er in der Lage, seinen finanziellen Verpflichtungen aus dem Kerngeschäft nachzukommen.

Was aber auch zu bedenken ist: Die wirtschaftliche Entwicklung des Vereins steht in enger Abhängigkeit zur weiteren Entwicklung der ausgegliederten Profi-Abteilung. Sollte es zu Problemen bei der KGaA kommen, beispielsweise durch einen Abstieg der Mannschaft, ist auch der Verein gefährdet. Allerdings ist Erfurt zuversichtlich, dass es gelingt, die erforderlichen Eigen- und/oder Fremdmittel zur Erfüllung der Zahlungsverpflichtungen erhalten zu können. "Wir werden den Mitgliedern eine seriöse Basis vermitteln können, wie es uns gelingen wird, die Verbindlichkeiten zu erfüllen", verspricht Erfurt.

Auswirkungen der Wahl

Durch die Wahl des Aufsichtsrates, der ja zur Zeit auch identisch mit dem Beirat der KGaA ist, haben die Mitglieder des Vereins also auch großen Einfluss auf die Profisportler. Sie entscheiden also, wer letztlich dafür sorgen muss, dass ihr Verein bestehen bleibt. Für Tobias Frey ist eins klar: "Wir sind froh, wenn wir am Samstag nach dem Meppen-Spiel mal durchschnaufen können. Aber dann geht es auch wieder weiter."