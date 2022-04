FCK macht sein Auswärtsspiel in Würzburg zum Heimspiel

per Mail teilen

Diese Euphorie ist der Wahnsinn. Das Spiel gegen Saarbrücken am Ostersonntag ist bereits ausverkauft und das nächste Auswärtsspiel in Würzburg machen über 4.000 FCK-Fans zum Heimspiel.

Vor vollen Rängen findet das Südwestderby in der 3. Liga zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem 1. FC Saarbrücken statt. Die Partie auf dem Betzenberg am 17. April (14:00 Uhr) ist nach Angaben des FCK bereits ausverkauft. Alle 46.895 für das Fritz-Walter-Stadion zur Verfügung stehenden Tickets sind abgesetzt. Aus Sicherheitsgründen muss Block 19 auf der Osttribüne nach Absprache mit der Polizei gesperrt bleiben und dient als Pufferblock zwischen beiden Fanlagern. Spätestens nach dem 5:1 im letzten Heimspiel gegen Duisburg ist wohl allen FCK Fans klar, wohin es gehen soll: Zurück in die 2. Liga!

FCK: Restprogramm in der 3. Liga Würzburger Kickers - 1. FC Kaiserslautern (33. / Fr. 08.04. / 19:00 Uhr)

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Saarbrücken (34. / So. 17.04. / 14:00 Uhr)

Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern (35. / Fr. 22.04 / 19:00 Uhr)

1. FC Kaiserslautern - Borussia Dortmund II. (36. / Sa. 30.04. / 14:00 Uhr)

Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern (37. / So. 08.05. / 14:00 Uhr) Am 38. Spieltag hat der FCK spielfrei. Gegner Türkgücü München musste Insolvenz anmelden. Das Spiel findet nicht statt.

Mehr als 4.000 Auswärtsfans in Würzburg

Bevor es zum Duell gegen den 1.FC Saarbrücken kommt, muss der 1. FCK aber erstmal auswärts ran. Am Freitagabend (Anpfiff 19:00 Uhr) spielen die Lauterer als Tabellenzweiter bei den Würzburger Kickers. Die Franken stehen auf Tabellenplatz 18. In Würzburg werden über 4.000 Fans der Pfälzer dabei sein und ihr Team supporten. Auch diese Tatsache beeindruckt den Trainer Marco Antwerpen: "Uns ist das immer sehr wichtig, dass wir viele Fans dabei haben. Wenn wir zwei gute Halbzeiten in Würzburg spielen, dann wird es für den Gegner sehr sehr schwer und das ist dann auch die Belohnung für die Fans, die sich dann bei wahrscheinlich schlechten Bedingungen im Stadion stellen und viel auf sich nehmen. Wir wollen sie dafür belohnen und das heißt, drei Punkte zu holen".

Ex-FCK'ler Marvin Pourié spielt jetzt in Würzburg

Knapp ein Jahr nach dem Abstieg aus der 2. Liga stehen die Würzburger vor dem nächsten Abstieg, dem in die Regionalliga. Sieben Punkte Rückstand haben die Kickers aktuell auf den rettenden Rang 15. Gründe gibt es viele. Der Hauptgrund: Nach dem Abstieg wurde nahezu der gesamte Spielerkader ausgetauscht. Einer der Neuen ist ein alter FCK-Bekannter: Marvin Pourié. Aber wie schon in Kaiserslautern sorgte der extravagante Stürmer auch bei den Würtburger Kicker streckenweise für ziemlich viel Theater neben, statt auf dem Platz. Er war eine Zeit lang sogar suspendiert. Unter dem aktuellen Trainer Ralf Santelli spielt Pourié wieder, hat zuletzt auch zweimal getroffen. "Die Situation ist, dass die Würzburger drei Punkte brauchen. Wir müssen sehen, wie selbstbewusst sie ins Spiel gehen, deren Situation wollen wir ausnutzen", analysiert Antwerpen vor dem Spiel.