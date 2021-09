Schwerer Weg für den FCK nach Verl

Für den 1. FC Kaiserslautern geht es am Sonntag zum SC Verl. Dort heißt es, an die überragende kämpferische Leistung aus dem Derby gegen Waldhof Mannheim anzuknüpfen.

Mit dem Auftritt seiner Mannschaft im Derby gegen Waldhof Mannheim war FCK-Trainer Marco Antwerpen sehr zufrieden. In doppelter Unterzahl erkämpfte sich sein Team einen Punkt beim 0:0 auf dem Betzenberg. Doch nun heißt es, sich nicht auf dieser Leistung auszuruhen, sondern die volle Konzentration auf den nächsten Gegner Verl zu legen. Am Sonntag um 14 Uhr ist Anpfiff in der Sportclub Arena. Dann haben die Roten Teufel Gelegenheit, endlich ihren Auswärtsfluch zu brechen. Denn bisher holte der FCK nicht einen Punkt auf fremdem Platz. Schlimmer noch: Es wurde auch kein einziges Tor erzielt. Überhaupt ist die Torausbeute mit gerade einmal vier Treffern aus acht Spielen in dieser Saison sehr mau.

Redondo, Senger und Dick fehlen

Handycap am Sonntag: Mit Kenny Prince Redondo und Marvin Senger fehlen Antwerpen zwei wichtige Spieler. Beide hatten im Derby Rot gesehen und als Strafe zwei Spiele Sperre erhalten. Auch auf ihren Teammanager Florian Dick, ebenfalls mit Rot beim Derby vom Platz gestellt, müssen die Lauterer verzichten.

Gegner Verl im Überblick

Gegen den SC Verl spielt der FCK erst zum dritten Mal überhaupt in seiner Vereinsgeschichte. Das Team von Trainer Capretti Guerino ist nämlich erst 2020 in die 3. Liga aufgestiegen und beendete seine erste Spielzeit mit 55 Punkten auf Platz sieben. Auch in dieser Saison steht Verl mit zwölf Punkten auf Platz elf bisher gut da. Die bisherigen zwei Begegnungen, die übrigens beide erst in diesem Jahr waren, endeten jeweils 1:1-Unentschieden. Torschützen für den FCK waren damals zwei Spieler, die diesmal nicht dabei sein werden: Marvin Pourié, der zu den Würzburger Kickers gewechselt ist, und der gesperrte Redondo. Bei den Verlern wiederum wird ein Dauerbrenner voraussichtlich auch diesmal auf dem Platz stehen: Kasim Rahibihic. Der Stürmer hat 44 der 46 Drittliga-Spiele des SC absolviert und beim 3:1-Sieg gegen Zwickau vergangene Woche auch getroffen.

Auswärtsfluch beenden

Es wird also spannend werden am Sonntag beim Spiel SC Verl gegen den 1. FC Kaiserslautern. Ob die Lauterer den Einsatzwillen und Kampfgeist aus dem Derby auch ins Auswärtsspiel mitnehmen können, wird entscheidend für einen Erfolg und damit das Ende des Auswärtsfluches sein. Auch für Marco Antwerpen, der nach wie vor schwer unter Druck steht, wäre ein Erfolg enorm wichtig, um seinen Punkteschnitt von bisher 1,1 zu verbessern.