Der Pulsschlag ist spürbar beim 1. FC Kaiserslautern

Noch sechs Spiele hat der 1. FC Kaiserslautern in dieser Saison. Sechs Spiele bis zum großen Ziel. Sechs Spiele, bis die Pfalz entweder im rot-weißen Jubel explodiert oder in Trauer versinkt.

Sieben Spiele sind es noch bis zum Saisonende in der dritten Liga. Der Tabellenzweite 1. FC Kaiserslautern hat aber nur noch sechs Partien zu absolvieren. Grund: Die Insolvenz von Türkgücü München sorgt dafür, dass der FCK am letzten Spieltag frei hat und quasi tatenlos dazu verdammt sein wird zuzusehen, ob es mit dem Aufstieg klappt, sollte das Team vor den letzten 90 Minuten nicht mindestens vier Punkte Vorsprung auf den dann Viertplatzierten haben.

Doch zunächst heißt es, volle Konzentration auf den MSV Duisburg. FCK-Trainer Marco Antwerpen hat die Mannschaft auf den nächsten Gegner gut eingestellt: "In der Länderspielpause haben wir ein paar Tage frei gemacht, aber auch intensiv trainiert. Wir freuen uns auf das Spiel gegen Duisburg. Sport ist immer ein Frage der Psyche. Wir wollen das Spiel gewinnen und wissen, wie wir das Spiel angehen wollen."

Gegner Duisburg immer noch im Abstiegskampf

In den Tabellenregionen, in denen der 1. FC Kaiserslautern aktuell famos aufspielt, befände sich auch gerne der nächste Gegner der Pfälzer, der MSV Duisburg. Die Drittliga-Bilanz des FCK gegen den MSV gibt zu denken. In fünf Vergleichen gelang kein Sieg, zweimal siegte der MSV. Der FCK ist also gewarnt, denn der MSV spielt aktuell in guter Verfassung, gewann drei der letzten fünf Ligaspiele. Auch FCK-Coach Antwerpen warnt vor einer möglichen Lauterer Überheblichkeit: "Sie sind besser als ihr aktueller Tabellenplatz. Sie haben sich gefunden, aber darauf sind wir eingestellt. Sie sind in der Lage, Spiele zu gewinnen, haben aber auch Druck, müssen punkten. Dementsprechend müssen wir sehen, wie sie mir ihrem Druck umgehen."

Tradition trifft auf Tradition

Beide Vereine waren einst traditionelle Erstligisten. Lautern vier Mal Deutscher Meister, dazu zwei Mal DFB-Pokalsieger. Der FCK spielte immerhin, seit dem Gründungsjahr 1963, insgesamt 44 Jahre in der Fußball-Bundesliga mit. Der MSV nahm an insgesamt 28 Spielzeiten der Bundesliga teil, zuletzt 2007/08. Die beste Platzierung war der zweite Rang in der Premierensaison 1963/64. Im Jahr 2013 wurde dem MSV die Lizenz für die 2. Liga verweigert. Es folgte der Zwangsabstieg und spätestens seitdem versuchen sie in Duisburg, mehr oder weniger erfolgreich an alte Zeiten anzuknüpfen. Aktuell in dieser Saison eher weniger erfolgreich, denn die Duisburger sind nur auf Platz 15 der Tabelle, wieder einmal weit hinter den eigenen Zielen hinterher. Fünf Punkte Vorsprung auf die Abstiegsränge (bei noch einem Nachholspiel in der Hinterhand) - das könnte noch mal eng werden für den MSV.

Über 26.000 Zuschauer auf dem Betzenberg

Der 1. FC Kaiserslautern rechnet mit nahezu 30.000 Zuschauern am Samstag gegen Duisburg. Der MSV bringt auch ca. 1000 Fans mit. Das wird definitiv ein neuer Saison-Rekord im Fritz-Walter-Stadion werden. Nach der Aufhebung der meisten Corona-Einschränkungen werden auch erstmals wieder die FCK-Ultras mit organisiertem Support im Stadion dabei sein. Der Stimmung auf dem Betze wird das nochmals einen kräftigen Schub geben. Wer nicht live im Stadion dabei sein kann oder will, kann das Spiel des FCK gegen Duisburg auch live im SWR-Fernsehen oder im Livestream sehen. Die Übertragung beginnt am Samstag, 2. April 2022 um 14:00 Uhr.