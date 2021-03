Noch steht der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga als Tabellen-16. knapp über dem Strich - wobei die Betonung auch dem "noch" liegt. Denn die Konkurrenten im Tabellenkeller haben teilweise weniger Spiele absolviert als die Roten Teufel. Klar ist: Der FCK steht im Heimspiel gegen den FSV Zwickau (Samstag, 14 Uhr) unter großem Druck.

Es sind die Zahlen des Schreckens für den 1. FC Kaiserslautern: Vier Siege in 27 Spielen - die wenigstens in der 3. Liga. Ein Erfolg in 13 Partien im heimischen Fritz-Walter-Stadion - ebenfalls der Minuswert aller 20 Mannschaften. Und schließlich 26 erzielte Tore, der viertschlechteste Wert der Klasse.

Absturz in die Regionalliga droht

Zusammengenommen ergeben diese Zahlen den Hauptgrund dafür, dass der mit Aufstiegsambitionen in die Saison gestartete FCK im Tabellenkeller der 3. Liga steht und der erstmalige Absturz in die viertklassige Regionalliga ein durchaus realistisches Szenario darstellt. Um diesem "Super-GAU" zu entgehen, müssen die Roten Teufel dringend punkten. Gegen den FSV Zwickau soll damit begonnen werden - ein richtungsweisendes Spiel für die Roten Teufel.

"Wir arbeiten hart daran, die Fehler abzustellen"

"Auch wenn der Druck groß ist: Wir wollen auf der Leistung aus dem Auswärtsspiel in Rostock (1:2, Anm. d. Red.) aufbauen", sagte FCK-Coach Marco Antwerpen: "Wir arbeiten hart daran, die Fehler abzustellen und gegen Zwickau ein Erfolgserlebnis zu feiern."

Mit dem FSV erwartet Antwerpen einen schweren Gegner. "Das ist eine Mannschaft, die jede Saison von Beginn an weiß, um was es geht. Da wird von Anfang an der Abstiegskampf aufgerufen. Sie haben eine laufintensive, aggressive Spielführung und mit Ronny König einen routinierten Stürmer, der weiß, wo das Tor steht", so der 49-Jährige.

Einer, der das beim FCK weiß, ist Marvin Pourié, mit sieben Toren bester Angreifer der Pfälzer in dieser Saison. Pourié war zuletzt aus dem Kader gestrichen worden, durfte aber unter der Woche wieder am Mannschaftstraining teilnehmen. "Wir wollten ihn für den Rest der Saison wieder fit bekommen", sagte Antwerpen mit Blick auf die Personalie: "Er präsentiert sich wesentlich leichtfüßiger als noch vor zwei Wochen. Dementsprechend ist er auch eine Alternative für uns."

Antwerpen selbst wird gegen Zwickau nicht auf der Bank sitzen. Der Deutsche Fußball-Bund (DFB) hatte den 49-Jährigen nach der Roten Karte wegen unsportlichen Verhaltens bei der Niederlage bei Hansa Rostock für eine Partie gesperrt. Das Innenraumverbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff. Der FCK-Coach darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er zudem weder unmittelbar noch mittelbar mit der Mannschaft in Kontakt treten.

TV-Tipp FCK-Trainer Marco Antwerpen ist am Sonntag ab 22:20 bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz zu Gast und redet mit Moderator Tom Bartels über die aktuelle Entwicklung beim 1. FC Kaiserslautern. Auch in SWR-1-Stadion am Samstag zwischen 14 und 18 Uhr können Sie das Spiel mit zahlreichen Einblendungen verfolgen.

Antwerpen ist gesperrt: So ist der Ablauf

"Leider bin ich gesperrt", befand der FCK-Coach: "Ich darf ja bis eine halbe Stunde vor Spielbeginn mit der Mannschaft arbeiten. Da werde ich noch eine Ansprache halten, danach wird mein Co-Trainer übernehmen. Wo ich das Spiel anschauen werde, weiß ich noch nicht. Aber da werde ich eine geeignete Örtlichkeit finden."