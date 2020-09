Sieben Pflichtspiele in Folge ohne Sieg, den Abstiegsrängen in der 3. Liga bedrohlich nahe, das Theater um den entlassenen Torwarttrainer Gerry Ehrmann und ein Auswärtsspiel beim SV Waldhof vor der Brust: Die Lage beim 1. FC Kaiserslautern ist bis zum Äußersten angespannt - ein Sieg im Südwest-Duell beim SV Waldhof könnte zumindest zu etwas mehr Ruhe beim FCK beitragen.

Nach drei Punkten aus fünf Ligaspielen im Jahr 2020 sowie dem Pokalaus gegen Fortuna Düsseldorf steht auch Kaiserslauterns Trainer Boris Schommers unter Druck. Nicht wenige Fans der Roten Teufel sehen nach dem Ehrmann-Rauswurf den "Schwarzen Peter" beim Coach. Zu Wochenbeginn wurde er sogar massiv angefeindet.

Klar ist, dass das Tischtuch zwischen Schommers und der Lauterer Ikone schon länger zerschnitten und eine weitere Zusammenarbeit nicht mehr möglich war.

Der FCK will nichts zum Fall Ehrmann sagen

Die Lage in der "Causa Ehrmann" sowie die Anfeindungen gegenüber dem FCK-Coach haben sich zur Wochenmitte zwar wieder beruhigt, doch auf der Spieltagspressekonferenz vor dem Gastspiel beim SV Waldhof Mannheim (Samstag, 14 Uhr, live im SWR Fernsehen und auf swr.de/sport) war die Personalie dennoch ein Thema.

"Wir hatten ein Treffen - und sind auseinandergegangen mit dem Übereinkommen, uns nächste Woche noch einmal zu treffen", sagte FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt: "Ich bitte Sie um Verständnis, dass wir heute zu dem Thema nichts mehr sagen werden."

Fußball Live SWR Sport zeigt das Südwest-Derby zwischen Waldhof Mannheim und dem 1. FC Kaiserslautern am Samstag den 29.02. ab 14 Uhr im SWR Livestream und im SWR Fernsehen. Analysen und Highlights gibt's am Sonntag in SWR Sport in RP. Los geht's um 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Schommers: "War nicht die ruhigste Woche in meinem Arbeitsleben"

Schommers wurde trotzdem zur turbulenten Woche am Betzenberg und zu den Anfeidungen gegenüber seiner Person gefragt. "Es stimmt nicht, dass ich nichts zu dem Thema sagen will, sondern ich darf nichts sagen, da es um rechtliche Schritte geht." Und weiter: "Sicherlich hat die vergangene Woche nicht zu den ruhigsten Wochen in meinem Arbeitsleben gezählt. Das will keiner erleben, doch im Sport passiert sowas manchmal, weil Menschen emotional werden und sich nicht im Zaum haben. Doch ich hatte keine schlaflosen Nächte und muss auch schauen, dass meine Mannschaft damit umgehen kann. Ich habe mit den Jungs gesprochen - und sie wissen, dass es auf das Sportliche ankommt. Und da haben wir ein Derby vor der Brust, in das wir mit Selbstvertrauen gehen wollen. Das ist einfach eine Situation, mit der nicht nur ich, sondern am Wochenende auch die Mannschaft umgehen muss."

Angst um seinen Job hat Schommers nicht: "Klar ist Druck auf dem Kessel. Aber den machen wir selbst uns auch. Die Ergebnisse waren nach der Winterpause nicht so, wie wir es uns vorgestellt haben. Wir müssen schauen, dass das kein negativer, sondern positiver Druck ist. Auch damit kann ich umgehen."

Der FCK muss den Blick nach unten richten

Klar ist aber auch, dass es sportlich beim FCK brennt. Schommers braucht dringend Punkte. Denn seine Mannschaft ist in der Tabelle abgestürzt und hat nur noch drei Zähler Vorsprung auf den ersten Abstiegsrang 17, auf dem aktuell Viktoria Köln steht. Und nun muss der FCK zum Südwest-Duell antreten - und das als klarer Außenseiter. Schließlich stehen die Kurpfälzer - als Aufsteiger in die Saison gestartet - fast sensationell auf Rang drei und drehten am letzten Spieltag bei Spitzenreiter MSV Duisburg einen 0:2-Rückstand zu einem 3:2-Erfolg.

Schommers: "Gehen in das Derby wie in ein Pokalspiel"

Doch trotz der Ausgangslage gehen Schommers und seine Mannschaft mit breiter Brust in die Partie. "Wir wollen ein geiles Derby spielen", sagte der FCK-Coach: "Waldhof spielt eine sehr, sehr gute Saison und hat eine stabile und eingespielte Mannschaft. Doch auch wenn wir in den vergangenen Wochen nicht die Ergebnisse, die wir uns vorgestellt haben, geholt haben, gehen wir in das Derby wie in ein Pokalspiel. Wir wollen zeigen, dass wir für unsere Fans gewinnen wollen. Uns erwartet ein besonderes Spiel, doch Alle brennen darauf, gerade in diesem Spiel auf dem Platz zu stehen. Wir werden mit 100 Prozent Leidenschaft da rein gehen - und unsere Chance, die wir haben, die wollen wir auch nutzen."