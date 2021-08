Drittligist 1. FC Kaiserslautern hatte keinen guten Saisonstart. Am Sonntag soll bei Tabellenführer Viktoria Berlin nun der erste Saisonsieg her. Voraussetzung: Die Lauterer müssen endlich mal ein Tor erzielen.

Mit einem Unentschieden gegen Eintracht Braunschweig (0:0) und einer Niederlage gegen SV Meppen (0:1) sind die Roten Teufel in die neue Drittliga-Saison gestartet. Ein Punkt, kein Tor. Das ist zu wenig für eine Mannschaft, die zu den Top-Teams der Liga gehören möchte.

Starker Neuling

Aufsteiger Viktoria Berlin, der Gegner am Sonntag (13:00 Uhr), ist stark in die Saison gestartet. Die Berliner siegten in ihren beiden bisherigen Spielen. 2:1 gegen Viktoria Köln und ein deutlicher 4:0-Erfolg in Braunschweig. FCK-Trainer Marco Antwerpen hat den Gegner genau beobachtet: "Wir wissen, was auf uns zukommt. Die Jungs sind motiviert und wollen sich zeigen. Da müssen wir dagegen halten", sagt der Trainer am Freitag auf der Pressekonferenz.

Das schwere Spiel im DFB-Pokal gegen Borussia Mönchengladbach (0.1) hat der Coach analysiert. "Natürlich müssen wir Tore erzielen. Daran arbeiten wir und trainieren täglich dafür. Wir gehen davon aus, dass wir das Problem aber schnell in den Griff kriegen." Letzendlich sind es der letzte Pass und der entscheidende Torschuss, der den Lauterern fehlt. Die Torchancen sind da, jetzt geht es nur noch darum, diese auch zu nutzen.

Hoffnung macht, dass die Verletztenliste immer kleiner wird. Dominik Schad und Philipp Hercher stehen nach ihren Verletzungen wieder zur Verfügung, Anas Bakhat, Lucas Röser und Marlon Ritter fallen dagegen weiterhin aus. Der Einsatz von Kevin Kraus ist fraglich, beim Pokalspiel gegen Mönchengladbach hatte er sich eine Knieverletzung zugezogen.

Vor 66 Jahren

Beide Vereine trafen zuletzt im Jahr 1955 aufeinander. Der FCK siegte damals in der Endrunde um die Deutsche Meisterschaft auf dem Betzenberg deutlich mit 10:0. Dabei standen unter anderem die WM-Helden Fritz Walter, Werner Liebrich und Werner Kohlmeyer auf dem Platz und trafen für die Roten Teufel. Bereits in der Hinrunde hatte der FCK 2:1 bei Viktoria Berlin gewonnen. 66 Jahre später stehen sich die Klubs also erneut gegenüber.

5.000 Zuschauer sind zugelassen

Am Samstag startet die Mannschaft ihre Busreise nach Berlin. Mehr als 1.500 Fans aus Kaiserslautern werden das Team in die Hauptstadt begleiten. Bis zu 5.000 können dann am Sonntag im Stadion dabei sein, wenn die Pfälzer ihre Mission "Erstes Saisontor“ angehen. Die Zusammenfassung des Spiels läuft am Sonntag (21:45 Uhr) bei SWR Sport RP.