Abstiegskampf in der 3. Liga - da wollte der 1. FC Kaiserslautern nie landen, steckt jetzt aber mittendrin. Die Pfälzer stehen auf einem Abstiegsplatz und haben am Samstag die nächste Chance zu punkten. Im Derby gegen den 1.FC Saarbrücken.

Für Saarbrücken ist es das Spiel des Jahres. Das größte Derby überhaupt. Für den FCK gibt es emotional gesehen eigentlich wichtigere Spiele - zum Beispiel gegen Waldhof Mannheim. Aber jetzt zählt es für den FCK. Trainer Marco Antwerpen macht klar: "Dass wir auch heiß sind, also nicht, dass das nur von der Seite von Saarbrücken kommt, sondern dass wir sowas auch genau so annehmen, wie das aus Saarbrückener Sicht auch gelebt wird und da werden wir die Spieler hinkriegen. Wir werden elf Spieler auf den Platz bekommen, die so motiviert sind und da richtig einen raushauen. Das muss unser Anspruch sein."

Teilweise schien seine Mannschaft aber übermotiviert zu sein. Die letzten drei Partien beendete Kaiserslautern in Unterzahl. Der FCK ist mit sieben Platzverweisen Liga-Spitzenreiter. Trotz des dezimierten Teams, blieben die Pfälzer dreimal ungeschlagen und holten fünf Punkte. Das spricht für die aktuelle Moral. Der Abstand zu den Nichtabstiegsplätzen beträgt jedoch immer noch drei Punkte. Fraglich für das Spiel gegen die Saarländer ist zudem Kapitän Jean Zimmer. Der 27-Jährigen ist angeschlagen. Eine abschließende Untersuchung steht noch an.

Götze im Abstiegskampf endlich mit dabei

Der Anspruch muss auch sein, die Klasse zu halten. Nicht in die Regionalliga abzusteigen. Dabei helfen soll und kann jetzt endlich auch Felix Götze. Der Leihspieler vom FC Augsburg war lange verletzt und darf jetzt endlich wieder ran. "Wenn man mal bedenkt, der Felix Götze hat zwei Jahre lang kein Spiel über 90 Minuten gemacht und prügelt jetzt in der vergangenen Woche drei Spiele raus", lobt Antwerpen seinen Spieler. Felix Götze ist einfach nur froh, zurück zu sein. Der kleine Bruder von WM-Held Mario kostet jede Minute aus: "Mir macht es einfach gerade mega Spaß, egal ob im Training oder halt auch im Spiel. Ich genieße es einfach richtig. Wenn man das zwei Jahre lang nicht hatte und dann auch mit sich selbst ein bisschen hadert – bin ich überhaupt gut genug, kann ich überhaupt Fußball spiele oder so. Das hat mir jetzt einfach geholfen mit dieser Mannschaft und sowas beflügelt."

Antwerpen: "Wir haben gezeigt, dass wie Derbies können"

Vielleicht kann Götze dieses Gefühl an seine Teamkollegen weitergeben. Brauchen können sie es, der FCK muss gegen Saarbrücken und die restlichen Gegner alles reinwerfen. "Es geht darum, Punkte zu holen. Wir haben die sieben Spiele und wie gesagt, es geht bis zum 38. Spieltag. Wir sind immer wieder am korrigieren, immer wieder die Mannschaft in die richtige Spur zu bringen", so der Chefcoach. Viel Zeit bleibt dafür nicht mehr. Gegen Saarbrücken sollte der FCK in der richtigen Spur sein und vielleicht wichtige Punkte im Abstiegskampf holen. Die Saarländer stehen aktuell 13 Plätze und 18 Punkte vor dem FCK, so gesehen macht die Statistik wenig Mut: Lautern hat in dieser Saison noch kein Spiel gegen ein Team gewonnen, das aktuell auf einem einstelligen Tabellenplatz steht.

Der "Derby-Gedanke" gegen den FC könnte aber einen Ansporn geben. "Wir haben gezeigt, dass wir Derbies können. Wir haben gegen Mannheim gewonnen. Das ist uns noch allen in Erinnerung. Dementsprechend wollen wir das zweite Derby auch gewinnen. Das ist jedem Spieler bewusst." Dafür müssen die Roten Teufel ihre bislang schwache Heimserie gegen den auswärtsstarken Aufsteiger beenden. Erst zwei Siege gelangen im heimischen Fritz-Walter-Stadion.

Ausführliche Analyse in SWR Sport in Rheinland-Pfalz Eine ausführliche Spielanalyse und Fanstimmen zum Duell 1. FC Kaiserslautern gegen 1. FC Saarbrücken sehen Sie am Sonntag in SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Los geht es um 22.05 Uhr im SWR Fernsehen RP

Fan-Zuspruch hilft der Mannschaft

Die FCK-Fans können zur Zeit nur aus der Ferne unterstützen. Aber das machen sie mit Leidenschaft, das kommt sehr gut in der Mannschaftskabine an - viele Mails als Zuspruch im Abstiegskampf. Lauterns Trainer ist voll des Lobes. "Man merkt, dass die Fans hier total dabei sind. Wir haben mittlerweile über 100 E-Mails, die in unserer Kabine ausliegen. Die Spieler lesen sie. Das pusht uns und gibt uns unheimlich Energie und Kraft. Das sind schon überragende Reaktionen, die wir dankend mitnehmen."