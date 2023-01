Es ist fast schon ein bisschen beängstigend. Die Verantwortlichen des 1. FC Kaiserslautern predigen Demut und Zurückhaltung, die Fans aber gehen extrem euphorisch in die Rückrunde. Der Traum vom Aufstieg überstrahlt vieles.

Man hat fast schon ein bisschen das Gefühl: Keiner will etwas verpassen. Keiner will am Ende vielleicht gerade mal nicht dabei gewesen sein, wenn der FCK eine großartige Leistung zeigt, ein knappes Spiel am Ende vielleicht doch noch gewinnt. Die Emotionen rund um den Betzenberg bestimmen aktuell alles bei den Fans, überlagern auch die mahnenden Worte der Verantwortlichen.

Coach Schuster mahnt zur Zurückhaltung

"Demut" ist das fast schon gebetmühlenartig wiederholte Wort. Sei es von Kapitän Jean Zimmer im SWR-Interview, sei es von Trainer Dirk Schuster vor dem Rückrundenstart in Hannover (Samstag,, 20:30 Uhr). "Es ist eine riesen Verpflichtung für uns, diesen Weg weiterzugehen, kerzengerade. Und langfristig den FCK vielleicht mal wieder eine Etage weiter oben zu sehen. Ich betone das Wort langfristig", so Schuster auf der Pressekonferenz vor dem Spiel.

Bis zu 8.000 FCK-Fans in Niedersachsen

In Hannover haben sie Respekt. Wenn der FCK in Hannover antritt, rechnen die Verantwortlichen mit bis zu 10.000 FCK'lern, die ihr Team unterstützen. Die knapp 5.000 Plätze im offiziellen Gästebereich waren Anfang dieser Woche innerhalb kürzester Zeit verkauft. Rund um den Gästeblock kauften viele Anhänger der Roten Teufel großflächig Karten auf. 8.000, vielleicht sogar mehr Mitreisende in die niedersächsische Landeshauptstadt scheinen möglich, ja realistisch. Schaut man auf die bisherigen Rekord-Auswärtsspiel, dann kann einem als Fan des Gegners schon schwindelig werden: 10.000 Lauterer waren es in Hamburg beim HSV, 9.000 in Düsseldorf und 8.000 in Sandhausen.

Auswärtsspiel in St. Pauli - alle Tickets vergriffen

18 Tage vor dem übernächsten Auswärtsspiel beim FC St. Pauli (Sonntag, 12. Februar, 13:30 Uhr) meldete der FCK auch hier: Ausverkauft! Die Tickets für das Auswärtsspiel sind restlos vergriffen. Der Verein bat um Verständnis, dass er nicht alle Ticketwünsche bedienen konnte, da die Nachfrage das zur Verfügung stehende Gästekontigent um ein Weites überstiegen hat.

Dirk Schuster warnt vor Hannover 96

Der Support für die Mannschaft ist so oder so gesichert. Zuhause auf dem Betze sowieso, auswärts auch. Man merkt bei FCK-Trainer Schuster sehr viel Vorfreude: " Alle sind fit, gut durch die Vorbereitung gekommen. Es kann, was den Kader und die erste Elf angeht, echte Härtefälle geben. Unangenehm, aber das gehört auch dazu. Wir müssen in Hannover alles geben, alles aufbieten. Unser Ziel ist punktetechnisch etwas mitzunehmen, wir sind aber brutal gewarnt."

Platz 4 ist eine gute Basis

Die Hinrunde hatte die 2. Liga vor der XXL-Winterpause durch die WM in Katar schon beendet. Diese hatte der FCK als Aufsteiger auf Rang vier beendet. Die gute Basis von 29 Punkten nach 17 Spielen wollen die Roten Teufel nutzen, unten nicht mehr reinzurutschen. Mit dem Abstiegskampf will man beim FCK nichts mehr zu tun haben - verbunden mit immer den gleichen Worten, dem immer gleichen Ziel: So schnell wie möglich 40 Punkte holen!