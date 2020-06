Der 1. FC Kaiserslautern kann in der Partie bei Hansa Rostock am Dienstag den Klassenerhalt klar machen. Und auch für den finanziellen Bereich gibt es einen ersten Lichtblick, nachdem letzte Woche der Insolvenzantrag eingereicht wurde.

Vier Spieltage vor Saisonende in der 3. Fußball-Liga beträgt der Vorsprung des 1.FC Kaiserslautern auf den ersten Abstiegsplatz zehn Punkte. 12 Punkte sind noch zu vergeben. Vor dem Spiel in Rostock ist mal wieder die mangelnde Konstanz ein Thema bei den Pfälzern. An Weihnachten zählte der FCK noch zu den Aufstiegskandidaten, heute ist der Klassenerhalt ein Erfolg: "Es gibt Gründe dafür, warum wir vor der Winterpause einen Lauf hatten und warum es danach nicht mehr so gut funktioniert hat. Wir haben die Gründe dafür analysiert und werden unsere Konsequenzen daraus ziehen, vor allem für die neue Saison", sagte Trainer Boris Schommers bei der Pressekonferenz am Montag.

Dauer 0:48 min Schommers: "Es macht null Sinn nach hinten zu schauen" FCK-Trainer Boris Schommers vor 3.Liga-Spiel gegen Rostock.

Außer Skarlatidis alle Spieler einsatzfähig

In Rostock können die Roten Teufel personell nahezu aus dem Vollen schöpfen. Simon Skarlatidis, der sich seit Ende Mai mit Adduktorenproblemen plagt, wird in dieser Saison nicht mehr zum Einsatz kommen. "Wir werden kein Risiko eingehen und wollen, dass sich der Spieler zu 100 Prozent auskurieren kann", sagte Schommers. Gegen Rostock brauche es eine "absolute Topleistung“, um etwas mitzunehmen.

Schommers mit großem Vertrauen in die Geschäftsführung

Am Sonntag hatte Aufsichtsratsmitglied Prof. Jörg E. Wilhelm in der Fernsehsendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz über die Zukunft des FCK und vor allem über einen möglichen neuen Investor gesprochen. Boris Schommers äußerte großes Vertrauen in die Geschäftsführung und den Beirat bei der Suche nach einer guten Lösung für den Verein. Schommers hofft, dass der finanzielle Spielraum bei der Kaderplanung in der nächsten Saison etwas größer werden könnte.

Dauer 0:43 min Schommers: "Großes Vertrauen in die Geschäftsführung" FCK-Trainer Boris Schommers vor 3.Liga-Spiel gegen Rostock.

"Kurzschlussreaktionen brauchen wir nicht mehr“

Auch die FCK-Fans freut es, dass ein neuer Investor Interesse daran hat, den Lauterern wieder auf die Beine zu helfen. "Mittlerweile sollten jedem klar sein, dass wir Geld von außerhalb brauchen", so Rene Brehm. Und Tobias Guzy, seit mehr als 15 Jahren Fan der Roten Teufel, wünscht sich einen "intelligenten" Einsatz des vorhandenen Geldes: "Man muss wirklich punktuell das Team verstärken, man muss das auf den richtigen Positionen machen, auch langfristig." Kurzschlussreaktionen hätte der Verein schon öfter gemacht, das braucht der 1.FC Kaiserslautern laut Fan Tobias Guzy nicht mehr.