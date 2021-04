Die Nerven einiger Anhänger scheinen vor dem Abstiegskracher zwischen dem VfB Lübeck und dem 1. FC Kaiserslautern blank zu liegen: Wie der FCK mitteilte, wurde das Team in der Nacht mehrfach gestört. Außerdem wurde der Mannschaftsbus beschmiert.

Heute um 14 Uhr steht für den 1. FC Kaiserslautern das wichtige Abstiegs-Duell beim Tabellennachbarn in der 3. Liga, VfB Lübeck an. Die Vorbereitungen auf das Spiel liefen jedoch bei weitem nicht reibungslos.

So soll es in der Nacht auf Samstag um 02:25 Uhr ein Feuerwerk vor dem Mannschaftshotel gegeben haben. Das teilte der Verein am Samstagvormittag über Twitter mit. Zudem sei um 04:25 Uhr mehrfach der Feueralarm im Hotel ausgelöst worden sein. Aus der Ruhe bringen wollte sich der Klub aber nicht: "Was zählt ist auf dem Platz", heißt es auf Twitter.

Auch der Bus wurde beschmiert

Am Samstagvormittag wurde darüber hinaus entdeckt, dass der Mannschaftsbus der Roten Teufel von Unbekannten mit einem "VfB"-Schriftzug beschmiert worden war. Der VfB Lübeck entschuldigte sich kurz darauf ebenfalls über Twitter für die Vorkommnisse: "Sorry, das ist nicht, wofür der VfB Lübeck steht!" Man entschuldige sich bei den Roten Teufeln für Beschädigungen und Störungen in der Nacht. Abstiegskampf werde auf dem Feld ausgetragen.

Drittletzter gegen Vorletzter

Der FCK hat als Tabellen-18. vor dem Spiel beim Tabellen-19. drei Punkte Rückstand auf die Nichtabstiegsplätze. Der VfB Lübeck liegt nur einen Zähler hinter dem FCK. Ein Sieg in diesem "Sechs-Punkte-Spiel" ist daher für beide Vereine eigentlich Pflicht.