FCK-Trainer Marco Antwerpen warnt vor dem Tabellenletzten Havelse

Beim 1. FC Kaiserslautern ist das Selbstbewusstsein groß. Nach zuletzt zwei Siegen und drei Spielen in Serie ohne Gegentor, müssen die Roten Teufel zum Tabellenletzten. Aber auch der TSV Havelse gewann die letzten beiden Spiele. Und den FCK plagen Personalsorgen.

Seit drei Spielen ist der FCK ungeschlagen und hat dazu keinen Gegentreffer kassiert. Der zweite Sieg in Folge, gegen den VfL Osnabrück hat das Selbstvertrauen der Pfälzer nochmal deutlich gestärkt und die Fans wieder ein Stück weit zurückgeholt. Geht doch. Aber deswegen überschwänglich zum Tabellenletzten TSV Havelse zu fahren, wäre sehr gefährlich und leichtsinnig.

Das weiß auch FCK-Trainer Marco Antwerpen, der einen offensiv-orientierten Aufsteiger erwartet: "Sie haben zwei Spiele gewonnen und werden sich nicht hinten reinstellen. Sie haben in Berlin mit viel Risiko gespielt und sind mit vier Toren belohnt worden. Dementsprechend werden sie sich auch gegen uns mutig und engagiert nach vorne spielen wollen." Havelse hatte mit einem 4:3-Erfolg gegen den Tabellenzweiten Viktoria Berlin für die Überraschung des Spieltages gesorgt. Eventuell auch ein Warnsignal an die Pfälzer, zu rechten Zeit.

Verletztenliste ist lang - weiter ohne Zimmer

Zuletzt begann Antwerpen zweimal erfolgreich mit der gleichen Startelf. Gegen Havelse könnte das eng werden. Sowohl Nicolas Sessa als auch Marius Kleinsorge haben sich aktuell krank gemeldet. Für Sessa wäre Felix Götze, nach seiner Einwechslung gegen Osnabrück im Zentrum eine Alternative. Nach ihren Rot-Sperren sind auch Marvin Senger und Kenny Redondo, wieder dabei. Wie immer will der FCK-Coach sich in Sachen Taktik und Personal nicht in die Karten schauen lassen. "Die Jungs spielen erfolgreich, da muss sich der ein oder andere von außen vielleicht erstmal hinten anstellen."

Neben den Langzeitverletzten, wie Lukas Röser, Hikmet Ciftci oder Anil Göyzütok, muss der FCK auch weiter auf seinen Kapitän verzichten. Jean Zimmer kann wegen Rückenproblemen immer noch nicht am Mannschaftstraining teilnehmen. "Die Rückenproblematik strahlt auf den Oberschenkel aus. Er ist nicht in der Lage zu trainieren. Da warten wir jetzt die Entwicklung ab. Es ist schon besser geworden. Mal sehen, ob es nächste Woche schon funktioniert." Dass es auch ohne den Leader im FCK-Team geht, hat die Mannschaft in den letzten Wochen bereits bewiesen. Nun soll es auch gegen den formstarken TSV Havelse klappen. Rund 800 Fans begleiten Lautern zur Partie nach Havelse.