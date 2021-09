FCK-Trainer Antwerpen: "Auswärts den Turnaround schaffen"

Fünf Punkte aus sechs Spielen. Es läuft noch nicht rund beim 1. FC Kaiserslautern. Auch die eklatante Auswärtsschwäche macht dem FCK dabei zu schaffen. In Magdeburg wollen die Pfälzer den ersten Auswärtssieg seit Februar holen.

Drei Auswärtssiege in der letzten, bislang keiner in der aktuellen Saison. Diese Statistik, und die oft schwachen Vorstellungen seiner Mannschaft in der Fremde, ordnet FCK-Coach Marco Antwerpen so ein: "Dass wir auswärts Verbesserungspotenzial haben und das reichlich, das wissen wir. Es ist ja nicht so, dass wir nur schlechte Auftritte gezeigt hätten. Wir werden am Samstag versuchen, den Turnaround zu schaffen und die Mannschaft in die richtige Richtung zu lenken."

600 FCK-Fans reisen mit nach Magdeburg

Keine leichte Aufgabe für die in der Fremde noch tor- und punktlosen Pfälzer. Der 49-jährige Antwerpen versprüht trotzdem Zuversicht. "Wir wissen auch, dass wir in der Lage sind, drei Punkte zu holen. Das wollen wir angehen und erreichen." Wie die schon länger andauernde Auswärtsschwäche beendet werden soll, weiß Antwerpen auch: "Wir müssen individuelle Fehler abstellen und in der Chancenverwertung effektiver werden. Die wenigen Chancen, die wir bekommen, müssen wir nutzen, um auch mal ein Auswärtsspiel gewinnen zu können." Zur Unterstützung reisen rund 600 Fans der Roten Teufel mit nach Sachsen-Anhalt zum Spiel gegen den 1. FC Magdeburg (ab 18 Uhr, live in der ARD).

"Befinden uns noch in Prozessen"

Die Saison läuft bislang alles andere als rund für die Pfälzer. Gerade mal einen Sieg (3:0 gegen 1860 München) konnte der FCK erst verbuchen. Dafür aber viele schwächere Auftritte wie bei Aufsteiger Viktoria Berlin oder zuletzt im eigenen Stadion gegen den den FSV Zwickau. Marco Antwerpen bittet weiter um Geduld. "Wir schöpfen alles aus. Und wir haben ja auch erklärt, dass wir uns noch in Prozessen befinden, um die Mannschaft in die richtige Richtung zu drehen. Wir sehen, dass wir in einigen Bereichen noch Verbesserungspotenzial haben. Wir müssen uns da noch etwas Zeit geben."

Gegen den Tabellenzweiten aus Magdeburg wird seine Mannschaft aber direkt gefordert sein. "Die machen viel richtig. Dass was wir an Problemen haben, läuft bei ihnen richtig gut. Wie beispielsweise die Chancenverwertung. Sie sind momentan so ein bisschen die Mannschaft der Stunde. Und wir wissen daher genau was auf uns zukommt", bestätigt Lauterns Cheftrainer.

Felix Götze eventuell ab kommender Woche wieder im Training

Und auch Felix Götze, aktuell noch in der Genesung von seinem Haarriss im Schädel, hat eine hohe Meinung vom kommenden Gegner. "Dass Magdeburg gut ist und dass sie oben mitspielen können, das wusste wahrscheinlich jeder", erklärte der 24-Jährige im SWR-Sport-Podcast "Nur der FCK". Kommende Woche soll Götze eventuell das Training wieder aufnehmen können.

FCK-Derby gegen Waldhof Mannheim vor bis zu 20.000 Fans

Ob er dann schon eine Option ist für das Südwestderby gegen Waldhof Mannheim, wird sich zeigen. Klar ist aber, dass der 1. FC Kaiserslautern auch sein kommendes Heimspiel vor bis 20.000 Zuschauern austragen darf.

TV-Tipp SWR Sport zeigt das Duell zwischen dem 1. FC Kaiserslautern und dem SV Waldhof Mannheim live: am 11. September ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen und im Livestream auf swr.de/sport und auf dem SWR Sport YouTube-Kanal.

Die Stadt hat einem entsprechenden Antrag des Vereins erneut stattgegeben. Bereits in den vergangenen beiden FCK-Heimspielen gegen den TSV 1860 München und den FSV Zwickau durften bis zu 20.000 Zuschauer ins Fritz-Walter-Stadion.