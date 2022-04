Vorfreude beim FCK auf das Saar-Pfalz-Derby: "Natürlich kribbelt es"

Es ist das Verfolgerduell am Osterwochenende in der 3. Liga: Der 1. FC Kaiserslautern als Tabellenzweiter empfängt den Vierten, den 1. FC Saarbrücken, zum Derby. Das Fritz-Walter-Stadion ist mit 46.895 Fans ausverkauft.

Es kribbelt jetzt schon rund um den Betzenberg. Derby. Volles Haus. Liga-Endspurt. Aufstiegskampf. Mehr Zutaten für ein Fußballfest auf dem Lauterer Betzenberg gehen kaum. Kaiserslautern gegen Saarbrücken, zwei Rivalen aus dem Südwesten vor fast 47.000 Zuschauern. Der Betze ist fast ausverkauft, denn ein Block dient als Puffer, um die beiden Fangruppen zu trennen. Dazu gibt es keine pandemiebedingten Zugangsbeschränkungen. "Natürlich kribbelt es vor seinem Spiel, das steht ja außer Frage. Wir gehen in entscheidende Spiele", bestätigt FCK-Trainer Marco Antwerpen die Gemütslage im Klub.

Das ausverkaufte Fritz-Walter-Stadion sieht er "als Belohnung und, dass wir es durch die guten Leistungen der letzten Wochen geschafft haben, das Stadion zu füllen. Das war im Sommer unser Ziel. Das ist ein überragendes Gefühl dieses Spiel am Sonntag bestreiten zu dürfen".

Saarbrücken hat den größeren Druck und stichelt

Kaiserslautern will Tabellenplatz zwei und damit den direkten Aufstiegsplatz weiter festigen. Vier Spiele haben die Pfälzer noch zu absolvieren. Die Saarländer wollen am Sonntag ihre quasi letzte Chance nutzen, doch noch ins Rennen um die direkten Aufstiegsplätze einzugreifen. Neun Punkte liegt der FCS hinter den Roten Teufeln und hat ein Spiel weniger. "Wir kommen jetzt in Situationen, wo der Gegner extrem gefordert ist, jetzt Saarbrücken, bei uns zu gewinnen. Das haben schon ganz viele Mannschaften versucht. Wir sind extrem heimstark und sind in der Lage geeignete Lösungen zu finden. In Heimspielen zeigen wir immer noch ein ganz anderes Gesicht als auswärts", zeigt sich Antwerpen selbstbewusst.

Auch die Sticheleien von Saarbrücker Seite lassen 50-Jährigen kalt. "Wir nehmen das zur Kenntnis. Das muss der Gegner wissen, ob er sich über uns äußert oder nicht. Für mich ist das kein Glück, dass wir da oben stehen." FCS-Kapitän Manuel Zeitz hatte sich im Interview mit dem Internetportal "Liga 3 online" abfällig über Lauterns Spielweise geäußert. "Die spielen keinen Super-Fußball, machen nichts Besonderes. Die stehen hinten, kriegen kein Tor. Und vorne machen sie aus Scheiße Gold."

Ausführliche Berichterstattung beim SWR SWR1 RP berichtet von 14:00 Uhr an live über die Partie. Eine ausführliche Zusammenfassung, sowie Stimmen und Emotionen rund um das Derby gibt es hier auf der Seite und auf dem SWR Sport Youtube-Kanal, auf unseren weiteren Social-Media-Kanälen und bei SWR Sport ab 21.45 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Derby-Vorfreude der anderen Art

FCK-Profi Hendrick Zuck ist Saarländer. Das allein wäre ja schon Grund genug, sich auf dieses Duell besonders zu freuen. Er kennt Zeitz noch aus der Jugend. "Wir waren früher immer zusammen, waren beste Kumpels, wir haben beide mit drei Jahren angefangen Fußball zu spielen", erzählt Zuck am vergangenen Wochenende in der Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Der Vater vom kleinen Hendrick war der Trainer der beiden Bambini-Kicker. Jetzt treffen sie im Derby aufeinander. Per Video-Grußbotschaft hat Zeitz schon mal "einen heißen Kampf auf dem Betze" angekündigt. Hendrick Zuck hat es mit einem breiten Grinsen verfolgt. Denn heiße Duelle haben die beiden sich schon in der Jugend geliefert. Der eine, Zuck, für Neunkirchen. Der andere, Zeitz, schon damals für Saarbrücken.

Das Hinspiel im Ludwigspark gewannen die Pfälzer mit 2:0. Und gehts nach dem Lauterer Flügelspieler Zuck, hinter dessen Derby-Einsatz krankheitsbedingt noch ein Fragezeichen steht, darf das auch am Ostersonntag gerne so bleiben.