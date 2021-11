Kaiserslautern hat "richtig Bock" aufs Derby in Saarbrücken

Große Derby-Vorfreude beim 1. FC Kaiserslautern: Im Duell gegen den 1. FC Saarbrücken will der FCK wieder zurück in die Erfolgsspur. Dabei mithelfen soll mit Daniel Hanslik ein Derbyheld, der weiß, wie man die Saarländer bezwingt.

Beim 1. FC Kaiserslautern ist die Vorfreude auf das Saar-Pfalz-Derby beim 1. FC Saarbrücken (Samstag, 14.00 Uhr live im SWR Fernsehen) groß. "Wir haben eine gute Stimmung im Team. Die Jungs haben richtig Bock auf das Derby", sagte FCK-Cheftrainer Marco Antwerpen. Bislang präsentierte sich seine Mannschaft in diesen speziellen Duellen besonders motiviert. "Wir haben in der Vergangenheit bewiesen, dass wir in Derbys immer richtig gute Spiele machen und wollen definitiv was mitnehmen", betonte Lauterns Coach. Im Vergleich zur Partie gegen Waldhof Mannheim, in der die Lauterer gleich drei Mal Rot sahen, müsse seine Mannschaft diesmal aber einen kühlen Kopf bewahren.

Antwerpen: Druck bei Saarbrücken größer

Den kommenden Gegner sieht Antwerpen als eine Mannschaft "mit vielen guten Einzelspielern mit hoher Qualität: Saarbrücken hatte einen sehr guten Saisonstart. Sie haben mit Adriano Grimaldi einen Spieler, der jetzt richtig ins Rollen gekommen ist. Wir wissen aber auch, dass sie letzte Woche ein Derby in Mannheim verloren haben. Dementsprechend dürfte der Druck ein bisschen größer sein, das wollen wir nach Möglichkeit ausnutzen."

Derbyheld Hanslik wieder dabei

Personell hat Antwerpen beim Saar-Pfalz-Derby wieder mehr Optionen. Daniel Hanslik dürfte nach abgesessener Gelb-Rot-Sperre wieder in der Anfangself stehen.Gerade der Offensivmann wurde gegen die Würzburger Kickers schmerzlich vermisst. "Wir hatten in Summe ganz viel Torchancen. Da hätte uns jemand wie Daniel Hanslik sehr gut getan, der im Sechzehner eine gute Präsenz hat." Drei Treffer legte Hanslik bisher auf, erzielte zudem zwei Tore selbst, arbeitet mit nach hinten und hat auch einen gewissen Anteil daran, dass der FCK mit gerade elf Gegentreffern die zweitbeste Defensive der Liga stellt. Und der 1. FC Saarbrücken liegt dem 25-Jährigen. Im April schoss er die Roten Teufel mit seinen beiden Treffern alleine zum Sieg gegen die Saarländer. "Vielleicht wird das ja sowas wie ein Lieblingsgegner von mir. Wäre ja optimal, wenn wir dann mit einem Tor mehr gewinnen", zeigt sich Hanslik optimistisch.

Götze mit Helm

Abwehrspieler Kevin Kraus, der vergangenes Wochenende wegen Knieproblemen ausgewechselt werden musste, steht ebenfalls wieder zur Verfügung. Felix Götze, der künftig mit einem Helm spielen wird, trainiert nach auskurierter Gehirnerschütterung seit Donnerstag wieder mit und wird Antwerpen zufolge ebenfalls im Kader stehen. Knapp 2000 FCK-Fans begleiten die Pfälzer ins bereits ausverkaufte Ludwigsparkstadion.