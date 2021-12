1. FC Kaiserslautern ohne Antwerpen gegen Türkgücü München

Im letzten Spiel der Drittliga-Hinrunde will der 1. FC Kaiserslautern seinen erfolgreichen Lauf fortsetzen. Allerdings müssen die Pfälzer ohne ihren Chefoach auskommen.

Nach zehn Punkten aus den vergangenen vier Spielen steht der FCK auf Tabellenplatz sechs, hat den Anschluss an die Aufstiegsplätze gehalten. Gegen den Tabellensechzehnten Türkgücü München weiß die Mannschaft, was auf sie zukommt, so Trainer Marco Antwerpen. Der Gegner habe sich zuletzt kompakt gezeigt und eine gute defensive Einstellung mit auf den Platz gebracht. Der FCK will wie gegen Viktoria Köln effektiv bei den Torchancen sein und wieder seine starke Abwehr zeigen. In den vergangenen vier Spielen haben die roten Teufel kein Gegentor bekommen.

Marco Antwerpen nicht an der Seitenlinie dabei

In diesem letzten Hinrundenspiel kann Trainer Marco Antwerpen allerdings nur zuschauen - und nicht eingreifen. Im Spiel gegen Viktoria Köln bekam er seine vierte gelbe Karte und ist deshalb gesperrt. Mit nach München reist Antwerpen trotzdem, darf bis 30 Minuten vor Anpfiff bei der Mannschaft sein - dann muss er auf die Tribüne. Verständnis für diese Maßnahme hat Antwerpen wenig: "Ich finde diese Regelung einfach nicht gut, dabei bleibe ich auch. Es kann mir auch keiner erklären, warum das so sein soll." Co-Trainer Frank Döpper wird die Mannschaft stattdessen betreuen. Kein Grund für Marco Antwerpen, sich zu sorgen. "Ich vertraue den Jungs, die unten am Spielfeldrand sind. Die werden schon genau die richtigen Worte für das Spiel finden."

Ohne Götze und ohne Zuschauer

Neben Marco Antwerpen wird auch Felix Götze dem FCK fehlen. Der FCK-Verteidiger laboriert an Rückenproblemen. Antwerpen hofft, dass er möglicherweise am Dienstag nächster Woche wieder ins Training einsteigen kann, noch müssten aber Untersuchungen abgewartet werden.

Das Spiel in München wird ein Geisterspiel sein, in Bayern sind aufgrund der aktuellen Corona-Lage keine Zuschauer in Stadien erlaubt. Seit Mai hat der FCK nicht mehr ohne Publikum auf den Tribünen gespielt. Der Trainer findet es "sehr sehr schade, dass unsere Fans nicht ins Stadion kommen dürfen." Es sei für die Spieler wieder eine andere Situation, weil die Fans der Mannschaft nochmal eine andere Motivation mitgeben könnten. "Aber wir haben ein Ziel, wir wollen drei Punkte holen in München und das gehen wir an. Und dann nehmen wir die Bedingungen vor Ort so, wie sie sind."