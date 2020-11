Der 1. FC Kaiserslautern hat in der 3. Liga endlich den ersten Heimerfolg gefeiert: Am zwölften Spieltag siegten die Roten Teufen gegen Aufsteiger VfB Lübeck dank eines späten Treffers von Marlon Ritter mit 1:0 (0:0). Die Leistung der Pfälzer war über weite Strecken der Partie allerdings dürftig.

Lübeck musste sein Auswärtsspiel nach einem positiven Coronatest ohne Trainer Rolf Landerl und dessen Assistenten bestreiten. Auf der Bank saßen Sportdirektor Rocco Leeser, Aufsichtsrat Timo Neumann sowie der angeschlagene Spieler Martin Röser. Eine Rollenverteilung, die auch für das Ligaspiel gegen Waldhof Mannheim am Samstag möglich ist.

Auf dem Kaiserslauterer Betzenberg entwickelte sich zunächst ein zähes Kampfspiel, beide Teams scheuten zuviel Risiko. Dementsprechend waren Torchancen in der Anfangsphase Mangelware. Die erste wirklich große Gelegenheit hatten die Gäste in der 25. Minute. Yannick Deichmann scheiterte an FCK-Keeper Avdo Spahic, den Abpraller setzte Soufian Benyamina an den Außenpfosten des Kaiserslauterer Tores.

Kenny Prince Redondo scheitert am Pfosten

Nur zwei Minuten später hatte Kenny Prince Redondo dann die große Chance, den FCK in Führung zu bringen. Marius Kleinsorge setzte sich auf der rechten Seite durch, seine Flanke rutsche zu Redondo durch, doch der Offensivspieler traf nur den Innenpfosten des Lübecker Tores.

Kleinsorges Schuss wird von der Linie gekratzt

In der Folge verlief das Spiel dann wieder ausgeglichen, beide Mannschaften neutralisierten sich weitgehend. In dieser Phase gestikulierte FCK-Coach Jeff Saibene an der Seitenlinie immer wieder, machte seinem Unmut über die Leistung seines Teams Luft. Trotzdem hätten die Roten Teufel kurz vor der Pause fast noch einmal zugeschlagen. Nach Vorlage von Marvin Pourié überwand Kleinsorge Lübecks Keeper Lukas Raeder, doch sein Schuss wurde noch von der Linie des Gästetores gekratzt. Mit dem 0:0 ging es dann in die Halbzeit.

1. FC Kaiserslautern - VfB Lübeck 1:0 (0:0) 1. FC Kaiserslautern: A. Spahic - Hercher (58. Gözütok), Kraus, Bachmann, Hlousek - Ciftci, Rieder - Kleinsorge (58. Zuck), E. Huth, Redondo - Pourié (80. Ritter) VfB Lübeck: Raeder - Riedel, Grupe, Okungbowa - Deters, Zehir, Mende, Boland, Rieble (67. Thiel) - Benyamina (72. Hobsch), Y. Deichmann (85. Wolf) Schiedsrichter: Florian Exner (Münster) Tore: 1:0 Ritter (88.)

In der zweiten Halbzeit bot sich ein ähnliches Bild. Beide Mannschaften wirkten verkrampft, immer wieder kam es zu Fehlpässen, strukturierte Offensivaktionen waren eher die Ausnahme. Je länger das Spiel dauerte, desto hektischer wurden die Bemühungen den Roten Teufel. Lübeck stand defensiv sicher, wurde allerdings auch nicht übermäßig gefordert, und verlegte sich aufs kontern.

Jeff Saibene bei SWR Sport in RP Jeff Saibene, der Trainer des 1. FC Kaiserslautern, ist am Sonntag zu Gast in der TV-Sendung SWR Sport in Rheinland-Pfalz. Los geht's um 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Ritter schlägt spät zu - Saarbrücken vor der Brust

Als alles schon nach einem 0:0 aussah, schlugen die Pfälzer dann doch noch zu. Marlon Ritter traf nach Vorlage von Redondo zum erlösenden Siegtreffer (88.). Für den 1. FC Kaiserslautern endlich der erste Heimsieg der Saison. Die mit Aufstiegsambitionen gestarteten Roten Teufel bleiben nach zwölf Spielen mit 13 Punkten als 14. im Tabellenkeller - und dabei weist die Tabelle coronabedingt noch Ungleichheiten auf. Und die Aufgaben werden für den FCK nicht leichter - am nächsten Spieltag geht es zum Südwest-Duell zum Spitzenreiter 1. FC Saarbrücken.