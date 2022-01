FCK verpflichtet Terrence Boyd

Der 1. FC Kaiserslautern hat sich im Kampf um den Aufstieg in die 2. Bundesliga in der Offensive verstärkt. Der frühere US-Nationalspieler Terrence Boyd wechselt vom Halleschen FC an den Betzenberg.

Der 30-jährige Boyd ersetzt den scheidenden Angreifer Elias Huth, der sich wiederum mit sofortiger Wirkung dem Halleschen FC anschließt. Beide Vereine tauschen ihre Offensivkräfte demnach aus.

Internationale Erfahrung

Boyd begann seinen professionellen Karriereweg im Alter von 18 Jahren bei Hertha BSC II. Über die Station Borussia Dortmund II kam er zum österreichischen Traditionsverein Rapid Wien. Zurück in Deutschland ging der Weg über Leipzig in die Bundesliga zu Darmstadt 98. Nach einer Zwischenstation in der US-Profiliga MLS beim Toronto FC lief der 1,88 Meter große Angreifer in den vergangenen zweieinhalb Spielzeiten in der 3. Liga beim Halleschen FC auf, bei dem ihm in 85 Drittligapartien starke 56 Torbeteiligungen gelangen (39 Tore/17 Vorlagen). Für die USA lief der Angreifer in 14 A-Länderspielen auf.

Der Stoßstürmer soll das Offensivspiel bereichern

"Mit Terrence haben wir den Spielertyp Stoßstürmer bekommen, der unserem Offensivspiel weitere Optionen gibt. Als sich hier die Möglichkeit eines Transfers eröffnet hat und klar war, dass eine solche Persönlichkeit wie Terrence Boyd, der auch charakterlich gut in unsere Truppe passt, auf dem Markt ist, mussten wir dem nachgehen", erklärte FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen am Samstagvormittag. Im Kader für das Spiel gegen Viktoria Berlin (14.00 Uhr) wird Boyd jedoch noch nicht stehen.

Boyd freut sich auf die Fans

Terrence Boyd: "Die Fans der Roten Teufel, der Betzenberg, die Historie des FCK - da bekomm’ ich Gänsehaut wenn ich nur dran denke. Ich freue mich extrem auf die Aufgabe bei diesem großen Traditionsverein, bin sehr stolz darauf, jetzt auch ein Teil davon zu sein und kann’s kaum erwarten, loszulegen. Ich will meinen Teil dazu beitragen, dass wir nachhaltigen Erfolg haben."