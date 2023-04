FCK unterliegt Rostock: "Müssen Fehler bei uns suchen"

Der 1. FC Kaiserslautern hat am 30. Spieltag der 2. Fußball-Bundesliga seine dritte Saison-Heimniederlage kassiert. Gegen Abstiegskandidat FC Hansa Rostock verlor die Mannschaft von Trainer Dirk Schuster mit 0:1 (0:1).

"Es tut extrem weh", bilanzierte ein enttäuschter Boris Tomiak direkt nach der Partie am SWR-Mikrofon: "Vor allem, wenn man das Spiel 90 Minuten lang im Griff hat. Aber wenn man in so einem Spiel kein Tor schießt, dann müssen wir die Fehler bei uns selber suchen", befand der 24-jährige Innenverteidiger weiter.

Vor 42.795 Zuschauern im Fritz-Walter-Stadion hatte Kai Pröger in der 42. Minute den Siegtreffer für die Gäste aus Rostock erzielt, die dank des Erfolges vorerst einen direkten Abstiegsplatz verlassen. Kaiserslautern hatte vor der Pause mehr vom Spiel und auch die besseren Torchancen gehabt, doch Terrence Boyd (16.), Marlon Ritter (32.) und Hendrick Zuck (38.) brachten den Ball nicht im Hansa-Gehäuse unter.

"Ich glaube, wir haben noch nie in dieser Saison so viel Ballbesitz und so viele Chancen oder Abschlüsse im 16er gehabt wie heute", so Tomiak, "wenn dann keiner reinrutscht tut das extrem weh." Auch FCK-Stürmer Terrence Boyd schlug nach dem Spiel in dieselbe Kerbe. Das Ergebnis sei völlig unverdient, so Boyd, doch mit Blick auf die Chancenverwertung fügte er hinzu: "wir dürfen uns nicht darüber beschweren."

Stattdessen trafen die Gäste von der Ostsee. Drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff konnte FCK-Keeper Andreas Luthe einen Schuss von Nils Fröling nicht festhalten, Pröger traf im zweiten Versuch. Mit Beginn der zweiten Hälfte wechselte der FCK zweimal. Philipp Klement und Philipp Hercher kamen für Ben Zolinski und Daniel Hanslik.

FCK übernimmt Kontrolle, trifft aber nicht

Die Pfälzer übernahmen nun vollends die Spielkontrolle, doch Hansa verteidigte tief in der eigenen Hälfte mit Leidenschaft den Vorsprung. Rostocks Torwart Markus Kolke parierte zudem einen Schuss von Klement (52.) und einen Kopfball von Boyd (80.) glänzend und sicherte so den Auswärtssieg. Eine bittere Niederlage, fand auch FCK-Kapitän Jean Zimmer. Aber: "Wir haben uns vorgenommen die restlichen Spiele zu gewinnen", stellte er die Marschroute der Roten Teufel für den Saisonabschluss vor. "Ich denke, dass man das heute gesehen hat." Motivationsprobleme aufgrund der Platzierung im Mittelfeld muss beim FCK wohl niemand befürchten.