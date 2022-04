Vereinslegenden Marschall und Briegel glauben an den 1. FC Kaiserslautern

Noch drei Spiele sind es, dann könnte der 1. FC Kaiserslautern aufsteigen. Nach dem Derbysieg gegen den 1. FC Saarbrücken sind die Vereinslegenden Olaf Marschall und Hans-Peter Briegel optimistisch.

"Also erstens glaube ich, dass wir aufsteigen", sagt Hans-Peter Briegel nach dem 3:1-Derbysieg gegen Saarbrücken. Er sei hundertprozentig davon überzeugt. "Was anderes kann ich mir im Moment nicht vorstellen, bei dieser Abwehr, bei diesem Umfeld. Also im Moment ist alles top." Der geborene Kaiserslauterer, die "Walz aus der Pfalz", ist einer der bedeutendsten FCK-Spieler aller Zeiten und fiebert noch immer mit dem Pfälzern mit.

Ebenfalls optimistisch ist Olaf Marschall. Von 1994 bis 2002 lief er für den FCK auf, ist einmal mit ihm aus der 2. Bundesliga in die Bundesliga aufgestiegen - und als Aufsteiger 1998 Meister geworden. Er weiß also, wie es geht. "Nichts anderes machen als sonst auch. Und in die Spiele genau mit diesem Biss, mit dieser Einsatzbereitschaft und mit dieser Laufbereitschaft gehen. Und dann, glaube ich, sind wir in der Lage, gegen jeden Gegner in dieser 3. Liga zu gewinnen."

Marschall: "Es ist noch nicht aller Tage Abend"

Olaf Marschall glaubt, dass der FCK es schaffen kann. Aber er sagt auch: "Es ist noch nicht aller Tage Abend - und die anderen lassen ja auch nicht nach." Braunschweig punktet genauso weiter, wie der FCK. Mit einer eigenen Niederlage bei einem Braunschweiger Sieg wäre Kaiserslautern direkt nur noch Dritter. "Du musst deine Aufgaben erfüllen und dann bist du so oder so Zweiter. Aber die musst du erstmal machen." Wenn der FCK seine Spiele aber so angeht, wie das gegen Saarbrücken, dann ist Marschall der Meinung, dass die Roten Teufel die Siege einfahren, die sie für den Aufstieg noch brauchen.