per Mail teilen

Nach dem 3:2-Heimerfolg gegen die SpVgg Unterhaching steht der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga nicht mehr auf einem Abstiegsplatz. Die Roten Teufel sind jetzt seit sechs Spielen ungeschlagen - und gehen mit breiter Brust in die letzten vier Saisonspiele.

Nein, leicht kann der 1. FC Kaiserslautern in der 3. Liga wohl nicht. Nachdem die Pfälzer unter der Woche in der Nachspielzeit beim MSV Duisburg (2:2) noch einen sicher geglaubten Sieg verschenkten, war auch im Heimspiel gegen die SpVgg Unterhaching Zittern bis zum Abpfiff angesagt. Der FCK verspielte erneut zwei mal eine Führung, am Ende hieß es dank eines verwandelten Foulelfmeters von Angreifer Marvin Pourié 3:2 für die Roten Teufel. Zuvor hatten Philipp Hercher (33.) und Adam Hlousek (36.) für den FCK getroffen, Moritz Heinrich (35.) und Stephan Hain (77.) jeweils ausgeglichen.

Dass der FCK am Ende erneut bangen musste, war einmal mehr der eigenen Chancenverwertung geschuldet. Die Hausherren ließen beste Gelegenheiten liegen und zeigten in der Defensive die über den kompletten Saisonverlauf nur allzu bekannten Aussetzer, die Unterhaching zu zwei Treffern nutzte. Insbesondere Matchwinner Pourié tat sich zunächst im Auslassen von Hockarätern hervor, bevor er letztlich den Siegtreffer erzielte.

Antwerpen: "Das braucht eine Mannschaft in solchen Situationen"

"Marvin hat viele Chancen liegen lassen, zeigt dann aber auch noch das Selbstbewusstsein, zu so einer Elfmeter-Situation hinzugehen, weil er komplett von sich überzeugt ist. Das brauchst du und das braucht eine Mannschaft in solchen Situationen", analysierte FCK-Trainer Marco Antwerpen auf der Pressekonferenz nach der Partie: "Wir sind sehr glücklich, dass wir ihn auf dem Platz haben."

"Wir kassieren zu viele Gegentore"

Der Coach ärgerte sich trotzdem, dass seine Mannschaft es nochmal spannend gemacht hatte. "Wir hätten längst auf 3:1, 4:1 oder 5:1 stellen müssen", sagte Antwerpen im Gespräch mit SWR Sport: "Wenn du unten stehst, dann bist du im Abschluss vielleicht nicht so ganz befreit. Wir kassieren zu viele Gegentore - und dann musst du darauf hoffen, dass du noch ein Tor machst. Das haben wir verdientermaßen."

Zimmer: "Ärgere mich zu Tode"

FCK-Kapitän Jean Zimmer sah es ähnlich wie sein Trainer. "Im Endeffekt ärgere ich mich zu Tode", sagte der Flügelflitzer: "Es kann nicht sein, dass wir das Spiel wieder spannend machen, einen Gegner, der nicht im Spiel war, wieder zurücklassen. Das kann nicht sein, wenn es um so viel geht."

Seit sechs Spielen ungeschlagen

Trotz allem Ärgers war aber eines Fakt: Die drei Punkte bleiben auf dem Betzenberg. Der FCK hat aus der Englischen Woche sieben Zähler geholt und steht wieder über dem Strich. Mit 38 Zählern stehen die Pfälzer zwei Punkte vor dem 17. KFC Uerdingen auf dem 15. Tabellenplatz. Ohnehin ist Kaiserslautern seit der Länderspielpause im März ungeschlagen, drei Siege und drei Remis folgten.

SWR Sport in Rheinland-Pfalz Alle Infos und Hintergründe zum Spiel des 1. FCK gegen die SpVgg Unterhaching gibt es am Sonntagabend ab 22:05 Uhr in SWR Sport RP im SWR Fernsehen RP.

"Es ist extrem wichtig, dass wir jetzt über dem Strich stehen und uns für die Woche belohnt haben", sagte Antwerpen: "Die Mannschaft arbeitet hart. Wir wollen weiter punkten und die Ergebnisse einfahren."