Der 1. FC Kaiserslautern kommt nicht zur Ruhe. Der erst vor vier Wochen neu gewählte Aufsichtsrat verliert ein Mitglied, das schwere Vorwürfe gegen die Vereinsgremien erhebt. Nun haben sich die Gremien des Klubs dazu geäußert.

Am Freitag war die Unruhe beim 1. FC Kaiserslautern mal wieder groß. Mitten im sportlichen Existenzkampf in der 3. Liga wurden die Roten Teufel von einer weiteren Führungskrise erfasst. Der stellvertretende Aufsichtsratsvorsitzende Bernhard Koblischek legte mit sofortiger Wirkung sein Amt beim Drittligisten nieder und erhob schwere Vorwürfe gegen die Gremien des Vereins.

"Sehe mich zu diesem Schritt gezwungen"

"Wegen zahlreicher Vorkommnisse, über die ich in den ersten vier Wochen meiner Tätigkeit Kenntnis erlangt habe, beziehungsweise die mir zur Kenntnis gebracht worden sind, vor allem aber wegen angetroffener und fortgeführter Verhaltensmechanismen diverser Gremien im Verein, sehe ich mich zu diesem Schritt gezwungen", begründete Koblischek seinen Rückzug nur vier Wochen nach seiner Wahl auf der Mitgliederversammlung der Pfälzer.

Der 61-Jährige betonte, dass er "die Verantwortung für mögliche Konsequenzen der Handlungen der bisherigen und derzeitigen Führung und Aufsicht" nicht mittragen kann und möchte. Es handele sich um Vorgänge, '"die ich weder mit meinem gelebten Werteverständnis noch mit meinem Verständnis von Recht und Gesetz in Einklang bringen kann". Details nannte Koblischek nicht.

Immer wieder das operative sportliche Tagesgeschäft beeinflusst?

Nach Informationen des SWR soll der Ursprung für den Rücktritt in einem siebenseitigen Brief des Anfang März freigestellten Sportdirektors Boris Notzon liegen. In diesem habe Notzon offen mit den Missständen beim FCK abgerechnet. So soll aus den Aufsichts- und Beratungsgremien immer wieder in Einzelfällen auf das operative sportliche Tagesgeschäft Einfluss genommen worden sein. Dies stehe im Gegensatz zu "jeglichen Grundsätzen der Satzung", zitierte der SWR aus dem Schreiben.

Koblischek soll laut SWR-Informationen eine Aufarbeitung der Vorfälle durch eine unabhängige Anwaltskanzlei gefordert haben. Nach anfänglicher Zustimmung habe der Aufsichtsrat dies jedoch abgelehnt. "Missstände verändern kann man nur, wenn auch die Mehrheit der Gremien verändern möchten. Das Gefühl, dass die Gremien das wollen oder können, hatte ich zu keinem Moment", kritisierte Koblischek.

Gremien beziehen Stellung

Nun äußerten sich der Ehrenrat des 1. FC Kaiserslautern e.V., der Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern e.V. sowie der Vorstand des 1. FC Kaiserslautern e.V. zu den Vorwürfen. "Die Vorsitzenden der Gremien des 1. FC Kaiserslautern e.V. sehen sich veranlasst, den erneuten Unruhen rund um den Verein entschieden entgegenzutreten. In der aktuellen Situation bedarf es ausschließlich einer Konzentration auf das sportliche Überleben in der 3. Liga", hieß es in einem Schreiben, das auf der Homepage der Pfälzer veröffentlicht wurde.

Es soll eine "externe und neutrale Prüfung der Sachverhalte" stattfinden

Und weiter: "Im Mitgliederinteresse versichern die Vorsitzenden der Gremien, dass die öffentlich gemachten Anschuldigungen die Gremien erreicht haben und dort in intensivem Austausch intern, sowie durch externe Juristen bewertet und aufgearbeitet werden. Da es sich bei der öffentlich gemachten Sache um eine Personalangelegenheit handelt, wird der Verein keine weiteren öffentlichen Verlautbarungen abgeben. Um weitere Rechtssicherheit zu erlangen, hat der Aufsichtsrat in seiner Sitzung am 13. März 2021 einstimmig beschlossen, eine weiter externe und neutrale Prüfung der Sachverhalte in Auftrag zu geben. Diesem Beschluss stimmt auch der Vorstand zu."

Auch zur Demission Koblischecks äußerten sich die Gremien. "In diesem Zusammenhang haben wir den Rücktritt unseres Kollegen von seinem Amt als Aufsichtsrat des 1. FC Kaiserslautern e.V. zur Kenntnis genommen", hieß es lapidar.

Ob die Angelegenheit damit erledigt ist? Dass nun in die im sportlichen Überlebenskampf notwendige Ruhe einkehrt, darf vorerst bezweifelt werden.