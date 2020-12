per Mail teilen

Nach zuletzt zwei Niederlagen hat der 1. FC Kaiserslautern gegen Uerdingen mit 2:0 gewonnen. Die Tore erzielten Philipp Hercher (30.) und Marlon Ritter (33.). Mit dem dritten Saisonsieg klettern die Roten Teufel auf dem 15. Tabellenplatz.

Jeff Saibene veränderte sein Team, im Vergleich zur 0:3- Niederlage am Dienstag gegen 1860 München, gleich auf vier Positionen. Während Janik Bachmann wegen seiner Rotsperre fehlte, mussten Marius Kleinsorge, Alexander Winkler und Elias Huth auf der Bank Platz nehmen. Für sie standen Philipp Hercher, Kevin Kraus, Daniel Hanslik und Marlon Ritter in der Startelf. Das sollte sich auszahlen.

Die Lauterer begannen engagiert. Die große Verunsicherung nach dem München-Spiel, die Trainer Saibene vor der Partie thematisierte, war auf dem Spielfeld zunächst nicht zu spüren. Vielmehr erarbeiteten sich die Pfälzer schon in der Anfangsviertelstunde einige Möglichkeiten. Ritter und Pourié, der mit sechs Treffern bislang bester FCK-Torschütze ist, vergaben. Philipp Hercher machte es in der 30. Minute besser und erzielte nach einer Ecke sein erstes Saisontor zur 1:0- Führung. Nur drei Minuten später legte Marlon Ritter nach und erhöhte auf 2:0- sein dritter Treffer in der laufenden Spielzeit. Nach dem Spiel sagte Ritter: "Wir haben gesehen, dass wir alles rein gehauen haben und dabei auch noch versucht haben, Fußball zu spielen. Deshalb gehen wir verdient als Sieger vom Platz."

FCK erkämpft sich dritten Saisonsieg

Nach dem Seitenwechsel taten sich die Pfälzer allerdings schwer. Zunächst spielte nur noch Uerdingen, das auf den Anschlusstreffer drängte. Ohne Erfolg. Die Krefelder nutzten ihre Chancen nicht und ließen so den FCK wieder besser ins Spiel kommen. Der ließ dann zwar auch noch hochkarätige Chancen aus, rettete die 2:0- Führung aber in einem Kraftakt über die Zeit. Damit gewannen die Lauterer auch ihr fünftes 3.- Liga -Spiel gegen Uerdingen und verschaffen sich etwas Luft im Tabellenkeller. Der dritte Saisonsieg war auch einer für Trainer Jeff Saibene, für den es im Falle einer Niederlage wohl eng geworden wäre. Der lobte sein Team nach der Partie für seine kämpferische Leistung. "Von der Nummer eins bis zur Nummer 18 waren alle voll mit Leib und Seele dabei und das hat man gemerkt."

Nach der Weihnachtspause geht es für den FCK am 9. Januar gegen Viktoria Köln weiter.