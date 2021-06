Der 1. FC Kaiserslautern baut in seinem Nachwuchsleistungszentrum ein bisschen um. Der bisherige U21-Trainer Alexander Bugera übernimmt zur kommenden Spielzeit die U19, Oliver Schäfer wechselt von der A-Jugend zur U21.

Die U19-Junioren des 1. FC Kaiserslautern in der A-Junioren-Bundesliga Süd/Südwest werden in Zukunfts von Alexander Bugera betreut, der seit seinem Karriereende im Sommer 2015 in unterschiedlichen Trainerfunktionen am Nachwuchsleistungszentrum und bei den Profis des FCK tätig ist. In der zurückliegenden Spielzeit betreute er die U21, deren Saison in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar wegen der Coronapandemie nach acht Saisonspielen abgebrochen wurde.

Bugera selbst freut sich auf die neue Aufgabe. "Weil wir zum einen eine stark verjüngte Mannschaft haben, und es zum anderen sieben Absteiger in der Liga geben wird. Entscheidend ist für mich aber auch der Ausbildungsgedanke unserer Spieler und eine hohe Durchlässigkeit nach oben", sagt der 43-Jährige.

Oliver Schäfer trainiert die U21

Neuer Trainer der U21-Mannschaft des FCK ist Oliver Schäfer. Der Ex-Profi (Deutscher Meister 1998) kommt von der U19 im "FCK-internen Ringtausch" mit Bugera. Neben seinem U21-Job wird Schäfer das Trainerteam der FCK-Profis bei der Arbeit im athletischen und konditionellen Bereich unterstützen. Das Ziel: Durch die Verbindung dieser beiden Tätigkeiten wird auch der Austausch zwischen den Profis und ihrem Unterbau bei der U21 noch weiter intensiviert werden.

Auch Schäfer geht hochmotiviert an seine neue Aufgabe. "Der FCK ist mein Verein, wenn ich helfen kann, dann helfe ich. In dieser Konstellation kann ich neben der Arbeit mit der U21 auch noch die Profimannschaft im athletischen und konditionellen Bereich unterstützen und bin somit ständig im engen Austausch mit Marco Antwerpen und seinem Trainerteam", wird er in einer Pressemitteilung des Vereins zitiert.

Optimale Konstellation

Thomas Hengen, FCK-Geschäftsführer Sport, ist zufrieden mit der neuen Aufgabenverteilung. "Alex Bugera ist ein überragender Talentförderer. In der U19-Bundesliga kann er die Themen Ausbildung und Wertevermittlung noch stärker in den Vordergrund stellen. Oliver Schäfer unterstützt unsere Profis künftig im konditionellen Bereich. Dadurch macht es Sinn, dass er als Trainer der U21 die enge Verzahnung mit der Profimannschaft noch ausbauen kann und der Austausch zwischen Profis und U21 somit noch optimiert wird."