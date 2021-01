Der 1. FC Kaiserslautern rutscht in der 3. Fußball-Liga immer tiefer in die sportliche Krise. Trotz zweimaliger Führung unterlagen die Pfälzer am Samstag in einem spektakulären Fußballspiel bei Spitzenreiter Dynamo Dresden mit 3:4 (1:2) und stecken als Tabellen-18. in akuter Abstiegsgefahr. mehr...