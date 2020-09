Der 1. FC Kaiserslautern hat die Zusammenarbeit mit Cheftrainer Boris Schommers sowie Co-Trainer Kevin McKenna beendet. Das gab der Verein in einer Pressemitteilung am Dienstagmittag bekannt.

Der Saisonstart lief alles andere als optimal: Schwache Spiele im Verbandspokal, DFB-Pokal-Aus, 0:1 Drittligaauftakt gegen Dynamo Dresden und ein ernüchterndes 0:3 gegen Aufsteiger Türkgücü München. Dennoch kommt die Beurlaubung nach gerade mal zwei Spieltagen überraschend, offenbar auch für Boris Schommers, der sich Sonntagabend gegenüber SWR Sport noch optimistisch zu seiner Zukunft am Betze geäußert hatte: "Ich glaube, dass wir intern Ruhe bewahren werden. In der letzten Woche hat man es ja auch deutlich gesehen. Da gab es eine Äußerung, eine vermeintliche Äußerung und alle anderen in den Gremien haben ja die Ruhe gewahrt. Und ich wüsste natürlich jetzt nicht, warum wir das jetzt ändern sollten. Wir sind drei Tage weiter, wir haben ein Spiel mehr verloren, richtig. Aber das ändert ja nichts an der Arbeit."

"Sind nicht auf einen Nenner gekommen"

Die Entscheidung gegen Schommers sei den Verantwortlichen sehr schwer gefallen, so FCK-Geschäftsführer Soeren Oliver Voigt in einer Pressemitteilung. Insbesondere "da Boris Schommers und Kevin McKenna in den vergangenen Monaten enorme Energie und Kraft in ihre Arbeit und den FCK gesteckt haben. Das Spiel in München hat uns alle hart getroffen und wir haben im Anschluss eine umgehende Analyse der Situation vorgenommen", so Voigt weiter. Die Mannschaft habe sich durch die Themen der letzten Woche beeinflussen lassen und habe auf dem Platz nicht die gewünschte Reaktion gezeigt. "Wir haben viele interne Gespräche geführt, über die Ausrichtung des FCK im sportlichen Bereich, insbesondere die Art und Weise wie wir in der 3. Liga Fußball spielen wollen. Wir sind an dieser Stelle zwischen allen Beteiligten nicht auf den gemeinsamen Nenner gekommen, so dass der Verein einheitlich entschieden hat, in dieser Situation eine Veränderung herbei zu führen“, erklärte Voigt.

Boris Schommers war im September 2019 als Nachfolger von Sascha Hildmann zum Betzenberg gekommen. Während seiner Amtszeit erlebte der Verein sowohl erfolgreiche Phasen als auch längere sieglose Serien. Meist blieb der FCK abstiegsgefährdet. Beim Neustart nach der Corona-Zwangspause sicherte sich der FCK unter Schommers mit sechs Siegen in den letzten elf Spielen immerhin noch Tabellenplatz 10. Bei Teilen der Fans hatte Schommers aber einen schweren Stand, erst recht nachdem Vereins-Ikone Gerry Ehrmann nach einem Streit mit dem Trainer gehen musste.

Trares als Nachfolger im Gespräch

Als möglicher Nachfolger des glücklosen Schommers könnte Bernhard Trares bei den Roten Teufeln übernehmen. Der 55-Jährige war zuletzt Trainer von Waldhof Mannheim, den er in die dritte Liga zurückführte. Im Juni 2020 endete sein Vertrag - in "beiderseitigem Einverständnis".