Das schlimme Szenario des Abstiegs in die Regionalliga konnte der 1. FC Kaiserslautern gerade noch abwenden. Jetzt gilt es, in der neuen Saison ein anderes Gesicht zu zeigen - aber mit welchem Personal, ist noch die Frage.

Die ersten Abgänge beim 1. FC Kaiserslautern stehen schon fest. Simon Skarlatidis wird die Pfälzer verlassen. 2019 war er von den Würzburger Kickers zum FCK gekommen, litt dort aber unter enormem Verletzungspech und kam in zwei Jahren auf nur insgesamt 29 Einsätze in der 3. Liga. "Ich hätte gerne mein Potenzial mehr auf dem Platz unter Beweis gestellt", schreibt Skarlatidis in einem Instagram-Posting. Sein Ende Juni auslaufender Vertrag wird nicht verlängert.

Auch Lukas Gottwalt geht

In der Saison 2020/21 konnte Lukas Gottwalt kein Spiel für den 1. FC Kaiserslautern machen. Der Innenverteidiger fiel wegen einer Verletzung am Sprunggelenk aus. Auch er verkündete auf Instagram, dass es nach vier Jahren beim FCK für ihn nicht mehr weitergeht: "Ich werde den Verein immer im Herzen behalten. Ich wünsche meinen Jungs und natürlich den unglaublichen Anhängern alles, alles Gute und viel Erfolg für die nächste Saison", schreibt Gottwalt dort. Seine nächste Station ist, wie auch bei Skarlatidis, noch nicht bekannt.

Abschied nach neun Jahren beim FCK

Auch beim ehemaligen Kapitän Carlo Sickinger stehen die Zeichen auf Abschied. Seit er 14 Jahre alt ist, spielt Sickinger für den FCK, unterschrieb 2018 einen Profivertrag in der Pfalz. Er ist eines der Gesichter der Lauterer, lehnte aber eine Vertragsverlängerung im vergangenen Sommer ab und wird den FCK wohl ablösefrei verlassen. Eine offizielle Bestätigung von Seiten des Vereins und Sickinger stehen aber noch aus.

Was ist mit Jean Zimmer?

Insgesamt sieben Spieler, darunter zahlreiche Leistungsträger, sind nur auf Leihbasis beim 1. FC Kaiserslautern, müssten den Verein Ende Juni also wieder verlassen. Jean Zimmer ist einer von ihnen und wahrscheinlich der Spieler, von dem sich alle Fans wünschen, dass er bleibt. Der Kapitän spielte bereits von 2004 bis 2016 beim FCK - er trägt den Verein in seinem Herzen: "Ich war früher schon immer in der Westkurve", beschreibt er seine Verbundenheit.

Zimmer hat einen Vertrag bei Fortuna Düsseldorf, aber es scheint nicht komplett ausgeschlossen, dass er seinen Aufenthalt in Kaiserslautern noch verlängert: "Es gilt sich jetzt zusammenzusetzen mit beiden Vereinen, ich mit meinem Berater, und zu gucken, was für mich und meine Zukunft das Beste ist. Natürlich gibt's da beim FCK immer eine Chance."

Zimmer hat im letzten halben Jahr auf Geld und Zeit mit seiner Familie verzichtet, die in Düsseldorf geblieben war. "Ich würde es jederzeit wieder so machen", so der FCK-Kapitän. Der Verein würde Zimmer gerne weiter im FCK-Dress sehen: "Wir wollen ihn auf jeden Fall halten, wenn wir es können. Wir haben ja auch wirtschaftliche Rahmenmöglichkeiten, die wir abstecken müssen", sagt der Geschäftsführer Sport, Thomas Hengen.

Götze, Pourié, Hanslik - alle nur ausgeliehen

Regelrecht aufgeblüht ist Felix Götze beim FCK. Nach einer langen Leidenszeit ohne Einsätze ist der 23-Jährige zurück auf dem Feld und konnte den Pfälzern in der entscheidenden Saisonphase enorm weiterhelfen. Auch er müsste eigentlich zurück zu seinem Verein in Augsburg, aber auch hier scheint die Option zu bleiben nicht ausgeschlossen: "Es ist auf jeden Fall eine Option für mich, ich muss einfach gucken, was für mich am besten ist. Ich fühle mich hier richtig wohl, es ist ein geiles Stadion, ein geiler Verein, eine super Mannschaft. Ich hatte selten so viel Spaß."

Beim vom Karlsruher SC ausgeliehenen Stürmer Marvin Pourié sieht es eher nicht danach aus, als gäbe es eine Zukunft in Kaiserslautern. Auch wenn er mit zehn Treffern der beste Torschütze des Vereins war, gab es immer wieder Unruhen um den 30-Jährigen. Zuletzt wurde er im Spiel gegen den SC Verl aus dem Kader gestrichen - aus disziplinarischen Gründen, wie der Verein erklärte. Auch der zweitbeste Torschütze, Daniel Hanslik, hat einen Vertrag bei einem Zweitligisten - der bald sogar in der ersten Liga spielen könnte. Holstein Kiel hat sich die Dienste des Stürmers bis 2022 gesichert. Wie es für ihn weitergeht ist ebenso wenig klar, wie bei den Leihspielern Adam Hlousek (FC Viktoria Pilsen), Anas Ouahim (SV Sandhausen) und Marvin Senger (FC St. Pauli).