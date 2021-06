Nach rund drei Wochen Pause stehen die Profis des 1.FC Kaiserslautern schon wieder auf dem Platz. Sechs Wochen haben sie jetzt Zeit um sich auf eine Saison vorzubereiten, die besser laufen soll, als die vergangene.

Viel Zeit für Erholung blieb nicht, aber für Trainer Marco Antwerpen hat es gereicht: "Ich konnte mich schon erholen, ich glaube die Spieler auch. Es waren alle mal im Urlaub und haben ein paar Tage frei gehabt." Drei Wochen Pause sind für den FCK-Coach in Ordnung, sowieso würde es in den ersten Trainingseinheiten nicht darum gehen, hohes Tempo zu gehen, sondern erst einmal die bereits feststehenden und zukünftigen Neuzugänge zu integrieren.

Saisonziele? Noch nicht!

Direkt im ersten Training ließ er seine Mannschaft trotzdem schon ins Schwitzen kommen, es gilt, keine Zeit zu verlieren. Denn nach der verkorksten Saison 2020/21 werden die Ansprüche wieder nach oben geschraubt. Der Klassenerhalt kann nicht das Ziel sein, das ist klar. Trotzdem halten sich alle Beteiligten noch sehr bedeckt. "Ich finde mit Zielen sollte man sich immer ein bisschen zurückhalten, es sind 38 harte Spiele", erklärt Marco Antwerpen. Noch stehe ja auch der finale Kader nicht fest. "Auf jeden Fall besser abschneiden als letztes Jahr" will Hendrik Zuck, der seinen Vertrag in Kaiserslautern verlängert hat.

Mit dabei beim Laktattest am Montag und der ersten Einheit mit der Mannschaft am Dienstag waren auch die bisher feststehenden Neuzugänge. Innenverteidiger Boris Tomiak und Mittelfeldspieler René Klingenburg. Letzterer kennt Trainer Marco Antwerpen schon von seiner Zeit in Münster und freut sich auf die Arbeit mit ihm: "Marco hat mich damals in Münster so ein bisschen aus der Versenkung geholt", erklärt Klingenburg. Nachdem er bei seinem Verein, Schalke 04, damals keinen Vertrag mehr bekommen hatte, hätte Antwerpen an ihn geglaubt und ihm eine Chance gegeben. Das gemeinsame Jahr in Münster sei so perfekt gelaufen, dass er zum Wechsel zum FCK einfach ja sagen musste, so Klingenburg. Schon in der letzten Saison sei ihm klar gewesen, dass der 1.FC Kaiserslautern unter der Führung von Antwerpen eine Station für ihn sein könne.

Bei den beiden Neuzugängen wird es aber nicht bleiben. Das Transferfenster ist offen, noch sei der Markt aber nicht richtig ins Rollen gekommen, so der Geschäftsführer Sport Thomas Hengen. "Wir sind in allen Bereichen im Optimierungsbedarf", so Hengen. Auch wolle der ein oder andere Spieler den Verein noch verlassen.

"Positiv gestimmt" bei Götze und Zimmer

Gerne behalten würde der FCK seine Leihspieler Felix Götze (FC Augsburg) und Kapitän Jean Zimmer (Fortuna Düsseldorf). Da aber die Vereine der beiden Spieler länger in der Sommerpause blieben als der FCK, werden diese Entscheidungen noch etwas dauern, so Hengen. "Wir sind aber positiv gestimmt, dass wir eine Lösung finden werden".

Der FCK-Sommerfahrplan

Das erste Testspiel des FCK ist bereits nächste Woche, gegen den Verbandsligisten aus Zeiskam. Zwei Tage später geht es gegen den FV Dudenhofen. In der ersten Juli-Woche machen sich die Roten Teufel auf den Weg nach Südtirol. In Mals werden sie ein achttägiges Trainingslager bestreiten, in dem auch zwei Testspiele geplant sind. Die Gegner dafür stehen aber noch nicht fest.