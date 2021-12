per Mail teilen

33 Punkte, Platz Sechs und nur 13 Gegentore - der 1. FC Kaiserslautern ist auf einem guten Weg. Thomas Hengen, Geschäftsführer des FCK, zieht Bilanz nach der Hinrunde.

"Eine brutale, intensive Zeit. Es hat sich angefühlt wie drei Jahre." So beschreibt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen seine bisherige Amtszeit bei den Roten Teufeln. Seit dem 01. März diesen Jahres ist Hengen in sportlicher Verantwortung bei den Pfälzern und sieht den Verein nach einer schwierigen Vorsaison inzwischen "auf dem Weg der Stabilisierung".

Holpriger Start in die Saison

Nachdem der Abstieg aus der dritten Liga in der vergangenen Spielzeit abgewendet werden konnte, fing die neue Saison mit nur einem Sieg aus acht Spielen wieder nicht optimal an. Die Verantwortlichen um Thomas Hengen hielten trotz wachsender Kritik an Trainer Marco Antwerpen fest. "Dass von Außen immer Unruhe hereingetragen wird, ist ja ganz normal", stellt Hengen fest.

Der ehemalige FCK-Kapitän sieht sich inzwischen bestätigt - der FCK stellt die beste Abwehr die Liga und hat sich fest in der oberen Tabellenhälfte verankert.

Positiver Trend - nicht nur Dank der Abwehr

Der sportliche Aufwärtstrend lässt sich laut Hengen aber nicht nur auf die hochgelobte Defensive reduzieren: "Warum ist die Abwehr so gut? Weil wir vorne so gut gegen den Ball arbeiten."

Der DFB-Pokalsieger von 1996 sieht es als "ganzheitliches Thema - Arbeit gegen den Ball oder mit dem Ball." Außerdem sei es gerade in der Offensive von Vorteil, nicht nur auf die Tore von einem Stürmer angewiesen zu sein. Es helfe, "dass wir nicht so auszurechnen sind".

Zwölf verschiedene Torschützen belegen diese Variabilität der Pfälzer. Egal ob Außenverteidiger oder Stürmer, beim FCK ist jeder für ein Tor gut - Phillipp Hercher hat beispielsweise schon viermal getroffen. Seit dem Unentschieden mit neun Mann im Derby gegen Mannheim sorgt "das Kollektiv, das uns ausmacht", für Konstanz im eigenen Spiel.

Der FCK feiert den Treffer von Marlon Ritter in Braunschweig. imago images Imago

Keine Weihnachtswünsche auf dem Transfermarkt

Grundsätzlich sieht er den FCK auf einem guten Weg. Angesprochen auf die Chancen des FCK aufzusteigen, merkt er aber an, "wie die Ergebnisse in dieser dritten Liga sind, das ist alles sehr, sehr eng."

Die Winterpause sei jetzt enorm wichtig, um "den Akku mal wieder aufzuladen, mit der Familie mehr Zeit zu verbringen", um dann im neuen Jahr an die Leistungen der Vorrunde anzuknüpfen.

Am Personal soll sich in jener Winterpause nicht viel ändern. Hengen sieht keinen Anlass für eine Transfer-Offensive: "Ich glaube, wir sollten unseren Spielern vertrauen (...) und auch respektieren, was bisher geleistet wurde."