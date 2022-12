Erster Härtetest bestanden - FCK auf gutem Weg

Es war der erste Härtetest in der langen Winterpause für den 1. FC Kaiserslautern. Beim Testspiel gegen den Drittligisten Wehen-Wiesbaden überzeugten die Roten Teufel trotz widriger Bedingungen und gewannen mit 2:0.

FCK-Trainer Dirk Schuster wirkte zufrieden. Der erste Test seiner Roten Teufel in dieser XXL-Winterpause gegen den SV Wehen-Wiesbaden ist geglückt. Für ihn war es wichtig, einen Eindruck seiner Mannschaft unter Wettkampfbedingungen zu bekommen. "Ich glaube, das Spiel hat seinen Zweck voll erfüllt. Es war ja ein Wettkampf, der eingebettet war in den Trainingsablauf; es war jetzt unser erstes Spiel. Die Mannschaft hat bis heute zehn Trainingseinheiten gehabt in fünf Tagen. Und für diesen Zustand körperlicher Art haben sie es ganz gut gemacht", zeigte sich der 54-Jährige zufrieden mit der Leistung des Teams.

Vorbereitung - hoch motiviert und mit Vollgas

Vor 5 Wochen stand das letzte Pflichtspiel für den FCK an. Bis zum Saisonstart am 28. Januar sind es noch gut sechs Wochen. Der Trainer erwartet von seinen Spielern, dass sie schon jetzt hoch motiviert ans Werk gehen und Vollgas geben. "Testspiele sind meistens Muster ohne Wert, aber es hat ja jeder dann auch die Möglichkeit, auf sich aufmerksam zu machen. Das habe ich der Mannschaft auch vor dem Spiel gesagt. Heute wird auch schon ein Mosaikstein sein, den wir dann für jeden Einzelnen im großen Ganzen betrachten, wo er dann seinen Platz findet zum ersten Pflichtspiel. Es spielt die gesamte Vorbereitung eine Rolle. Jetzt diese Tage vor Weihnachten, aber dann auch nach Silvester. Und da hat es dann jeder selber in der Hand, wo er sitzt, steht oder spielt."

Wunderlich-Abgang "überraschend für uns"

Dirk Schuster gab gegen den Drittligisten aus Hessen fast allen Profis Einsatzzeit. Auch drei A-Jugendspieler konnten sich zeigen - so wie der erst 17-Jährige Lucas Leibrock, der prompt zur 1:0-Führung für die Pfälzer traf. Der Nachwuchs ließ sein Potenzial aufblitzen. Es braucht auch Alternativen aus dem Verein. Denn nach dem überraschenden Weggang von Mike Wunderlich ist eine Lücke im Mittefeld entstanden. Eine, mit der der der FCK-Trainer nicht gerechnet hatte. Aber Schuster zeigt Verständnis: "Das kam sehr überraschend für uns. Mike ist ein verdienter Spieler. Er hat hier sehr viel geleistet, er ist einer der Aufstiegshelden. Wir haben dann auch schweren Herzens seinem Wunsch zugestimmt. Wenn es um familiäre Dinge oder die Gesundheit geht, steht der Fußball nicht an erster Stelle. Ich hätte aber gerne noch mit ihm weitergearbeitet. Er wird uns als Typ sehr fehlen."

Laufpläne über die Festtage - Anfang Januar ins Trainingslager

Schuster experimentierte beim Testspiel bereits. So spielte Boris Tomiak , sonst in der Innenverteidigung gesetzt, im defensiven Mittelfeld - mit guten Akzenten nach vorne. Der 2:0-Sieg gegen den Drittligisten aus Wiesbaden war ein qualitativ hochwertiges Training. Bis zum 22. Dezember wird am Betzenberg noch trainiert. Über die Feiertage bekommt jeder FCK-Profi individuelle Laufpläne. Anfang Januar geht es zum achttägigen Trainingslager ins deutlich wärmere Belek. Dirk Schuster will in der Vorbereitung auf die Rückrunde nichts dem Zufall überlassen.