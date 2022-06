FCK-Stürmer Boyd witzelt: "Arbeite während der Vorbereitung im Marketing"

per Mail teilen

Kaiserslauterns Terrence Boyd ist für seine lockeren Sprüche bekannt. Nun hat sich der Stürmer via Twitter mit einem ungewöhnlichen und nicht ganz ernst gemeinten Vorschlag an den FCK gewendet. Die Community feiert ihn dafür.

Erst im Winter wechselte Terrence Boyd vom Halleschen FC zum 1. FC Kaiserslautern. Innerhalb kürzester Zeit avancierte der US-Amerikaner dort zu einem absoluten Fan-Liebling - und das nicht nur wegen seiner wichtigen Tore. Auch neben dem Platz wird Boyd für seine Entertainer-Fähigkeiten gefeiert.

Terrence Boyd will während der Vorbereitung ins Marketing wechseln

Mit seinen inzwischen schon legendären Mettbrötchen, die Boyd gerne mal vor dem Spiel futtert, oder mit Zigarre im Mund bei der Aufstiegsfeier, amüsiert der bullige Stürmer nicht nur die eigenen Fans, sondern halb Fußball-Deutschland. Mit einem Tweet hat der Lautrer nun erneut für Aufsehen gesorgt. Auf seinem Kanal richtete sich Boyd an den FCK:

"Liebe Rote Teufel, ich wurde soeben von Ihrem Fitnesstrainer genötigt, 50 min zu LAUFEN. Dies steht so nicht in meinem Vertrag! Mein Vorschlag: Ich arbeite während der Vorbereitung im Marketing und steige zum 1. Spieltag wieder als "Profi" ein."

liebe @Rote_Teufel ich wurde soeben von Ihrem Fitnesstrainer genötigt, 50 min zu LAUFEN. Dies steht so nicht in meinem Arbeitsvertrag! Mein Vorschlag: ich arbeite während der Vorbereitung im Marketing und steige zum 1. Spieltag wieder als „Profi“ ein #betze https://t.co/rfZl8ABVTi

Fans feiern Boyd im Netz

So ganz ernst dürfte Spaßvogel Boyd seinen Vorschlag zwar nicht gemeint haben, die Community springt trotzdem darauf an. Binnen weniger Stunden tümmeln sich etliche Kommentare unter dem Tweet. Die reichen von "Junge, da hilft nur 'n großer Schluck Jacky, 'n Mettbötchen und 'n Stück Lachs. Dann geht er nämlich wieder weiter, der Lachs!" von User Jean-Claude Aufsteigermann bis "Mach einfach Deine Tore und wir Fans tragen Dich! Musste nicht laufen! Win win", schreibt Heiko Jordan.

Auf der Aufsteigsfeier lässt sich Terrence Boyd mit Zigarre im Mund von den FCK-Fans feiern. IMAGO IMAGO / Jan Huebner

Diesen Vorschlag hat Terrence Boyd bislang zwar noch nicht kommentiert, dürfte aber genau nach seinem Mett-Geschmack sein. Genauso wie die Liebesbekundungen anderer Fans: "Dieser Typ verursacht in mir ein gutes Gefühl, wenn ich an den FCK denke. Seit laaaanger Zeit mal wieder. Er gibt der Mannschaft endlich mal wieder ein Gesicht. Hat Humor, sagt, was er denkt, ist nicht glatt gebügelt. Endlich verbinde ich wieder etwas mit dem FCK. Schön", kommentiert Berglieber Boyds Tweet.

Na, bei so viel Liebe wird sich "Profi" Boyd doch bestimmt nochmal genau überlegen, ob er wirklich ins Marketing wechseln will - trotz schweißtreibenden 50-Minuten-Dauerlaufs auf dem Betzenberg.