So wichtig ist Terrence Boyd bereits für den 1. FC Kaiserslautern

Die Freude über den Wechsel von Terrence Boyd nach Kaiserslautern war riesig. In vier Spielen hat der Stürmer ein Tor für den 1. FC Kaiserslautern erzielt. Zeit für ein erstes Zwischenfazit.

Lange hatten sie sich in Kaiserslautern einen neuen Stürmer gewünscht und auf die Wintertransferperiode gehofft. Gerade die Fans hatten immer wieder in den Sozialen Medien über den Namen Terrence Boyd spekuliert, der damals noch für Ligakonkurrent Halle auflief.

Als es dann offiziell wurde, dass Boyd tatsächlich nach Kaiserslautern kommt, war die Euphorie schon vor seinem ersten Einsatz riesig. Endlich einer, der für mehr Torgefahr sorgen kann, der weiß, wie das Tore schießen geht. Einmal hat er das im FCK-Trikot schon gezeigt. Beim 2:0-Sieg gegen Zwickau machten er seinen Premierentreffer für die Roten Teufel.

Boyd verpasst Derby-Tor gegen Waldhof und hadert

Gegen Waldhof im Derby ist ihm aber ein sehr wichtiger Abschluss nicht gelungen - dabei hatte er den möglicherweise spielentscheidenden Treffer auf dem Fuß, reagierte aber zu überhastet.

"Ich fühle mich wie der einzige Verlierer des Derbys", sagte der enttäuschte Stürmer nach Abpfiff gegenüber SWR Sport. "Ich wollte das Ding halt reinknallen." Statt den Ball mit etwas mehr Gefühl im Tor unterzubringen, trat er ihn über den gegnerischen Kasten. "Das war in dem Fall nicht die richtige Entscheidung", so Boyd nach Abpfiff zerknirscht. Er haderte mit der vergebenen Chance.

Vier Spiele, ein Tor - trotzdem schon der Boyd-Effekt?

Die Bilanz mit einem Tor aus vier Spielen ist noch nicht wirklich der Rede wert. Aber Boyd ist für den FCK mehr als nur seine Tore. Er passt nach Kaiserslautern, ist schnell angekommen und gut aufgenommen worden. In der Mannschaft fühlt Boyd sich wohl und auch Trainer Marco Antwerpen ist positiv überrascht davon, wie schnell der 31-Jährige sich eingefunden hat. Seine Art, Dinge beim Namen zu nennen, auch wenn es ihn selbst betrifft, kommt bei den Fans an. Schon jetzt ist Boyd ein Publikumsliebling.

Und auf dem Feld hilft er auch ohne seine Tore. Mit seiner Körperlichkeit und Präsenz bindet er immer wieder Gegenspieler, reißt Lücken und öffnet damit Räume für seine Mitspieler.

Tore im Aufstiegsendspurt?

Natürlich wird von Boyd erwartet, dass er trifft. Dafür ist er nach Kaiserslautern gekommen. In den letzten zwölf Spielen hat er noch die Chance dazu - und alle wünschen sich, dass er sie nutzt.

Der FCK spielt um den Aufstieg mit und hat alles selbst in der Hand. Magdeburg steht als erster Aufsteiger so gut wie fest - dahinter brennt der Kampf um Platz zwei, der aktuell den Roten Teufeln gehört. Aber auch die Konkurrenz hat noch alle Möglichkeiten. In den anstehenden Partien gegen Verl, 1860 München und Osnabrück sollte der FCK bestenfalls alle neun Punkte mitnehmen - und vielleicht kann Terrence Boyd mit dem ein oder anderen Tor dabei helfen.