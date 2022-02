"Meine komischen, seltsamen Tore"- Boyd mit erstem Treffer für FCK

per Mail teilen

Im Winter hat der 1. FC Kaiserslautern Terrence Boyd als großen Hoffnungsträger im Sturm verpflichtet. Die Euphorie bei den Fans ist von Beginn an groß. Beim 2:0 gegen Zwickau hat der US-Amerikaner nun seinen ersten Treffer für die Lauterer erzielt.

Es läuft die 39. Spielminute zwischen Zwickau und dem 1. FC Kaiserslautern. Nach einem langen Ball mit Kopfballverlängerung zieht Mike Wunderlich außerhalb des Sechzehners ab. Torschuss oder Flanke? Das ist nicht genau auszumachen. Das denkt sich wohl auch Terrence Boyd und hält einfach mal den Fuß hin. "Das war so ein Zwischending, zwischen einfach ran kommen und annehmen und auf einmal war er drin." So beschreibt der FCK-Neuzugang seinen Premierentreffer für die Pfälzer im Interview mit SWR Sport.

FCK hat lange Probleme gegen Zwickau

Zuvor hatten sich die Lauterer schwer getan. Gegen kompakt verteidigende Zwickauer gab es lange kein Durchkommen. Zwar suchten die Roten Teufel immer wieder ihre neue Sturm-Hoffnung im Zentrum. Aber alle Bemühungen, Terrence Boyd in Szene zu setzen, scheiterten zunächst. Eben bis zu jener 39. Minute. "Das war kein richtiger Schuss, einfach reingelenkt, aber das sind einfach genau meine komischen, seltsamen Tore", analysierte Boyd schmunzelnd nach der Partie. Dass ein bisschen Glück dazu gehörte, bestätigte auch Trainer Marco Antwerpen: "So einen muss man auch machen, der zählt auch. Es müssen ja auch nicht immer die ganz schönen Tore sein".

Boyd als Hoffnungsträger

Ob nun schön oder nicht schön - den Verantwortlichen dürfte das egal sein. Sie haben den 30-Jährigen im Winter aus Halle geholt, damit er Tore schießt für den FCK. Und zwar egal, auf welche Art. 400.000 Euro Ablöse soll Boyd gekostet haben. Eine Investition, die sich auszuzahlen scheint. Denn der US-Amerikaner ist nicht nur neuer Publikumsliebling, nach nur zwei Spielen hat er sich auch gut im Lauterer Spiel integriert. Und strahlt mit seiner athletischen Spielweise viel Präsenz auf dem Rasen aus. Seine individuelle Stärke soll nun helfen, auch den FCK- Sturm auf Top-Niveau heben. Lauterns Abwehr ist das bereits, mit den wenigsten Gegentreffern der Liga.

Spitzenspiel gegen Magdeburg

Mit seinem ersten Treffer im zweiten Spiel schürt Boyd auch bei den FCK- Fans große Hoffnung, dass es mit dem Aufstieg diese Saison endlich klappen könnte. Dafür darf die Mannschaft aber nicht nachlassen. Auch nicht gegen den Tabellenführer aus Magdeburg. Den empfängt der FCK am kommenden Samstag im Fritz-Walter-Stadion. "Da wird viel Arbeit auf uns zukommen. Genauso werden wir aber auch alles raus feuern", verspricht Boyd gegenüber SWR Sport. Und will selbst dann natürlich am liebsten mit seinem nächsten Treffer nachlegen. Egal, ob schön oder glücklich.