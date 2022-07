Die Euphorie in der Pfalz ist groß vor der ersten Zweitligasaison des 1. FC Kaiserslautern nach vier Jahren Drittklassigkeit. Für alle Beteiligten ist aber klar: Nur der Klassenerhalt kann das Ziel sein.

So lief die vergangene Saison

Es war ein Auf und Ab - mal wieder. Der Start in die vierte Drittligasaison des FCK war einer zum Vergessen - mal wieder. Nachdem Trainer Marco Antwerpen mit den Pfälzern in der Vorsaison gerade noch so die Klasse gehalten hatte, wurden zu Saisonbeginn direkt Stimmen laut, die seine Entlassung forderten. Denn nach nur einem Sieg aus den ersten sieben Spielen fand sich Kaiserslautern in der Abstiegsregion der Tabelle wieder - mal wieder.

Aber Antwerpen und seiner Mannschaft gelang die Wende. Ein umkämpftes und leidenschaftliches Derby, ein 0:0 in doppelter Unterzahl gegen Waldhof Mannheim sollte den "Restart" des FCK einleiten. Die Roten Teufel wurden stabiler, entwickelten sich im Laufe der Saison immer mehr zu einer Spitzenmannschaft. Kaiserslautern setzte sich erst in der oberen Tabellenhälfte, dann auf den Aufstiegsplätzen fest. Saisonhighlights wie die beiden Derbysiege gegen Saarbrücken oder das 5:1 gegen Duisburg ließen die Euphorie im Umfeld des Vereins wachsen - aber auch die Ansprüche.

Der Aufstieg war im Saisonendspurt kein fernes Ziel mehr, sondern inzwischen zum Greifen nah. Kaiserslautern hatte drei Spieltage vor Saisonende auf Tabellenplatz zwei alles in der eigenen Hand - und versagte dann. Drei Niederlagen in Folge gegen Wiesbaden, Dortmund und Köln. Die Mannschaft völlig von der Rolle, die sportlichen Leistungen auf einmal fern von dem, was das Team über Monate gezeigt hatte. Der direkte Aufstieg wurde verspielt und der Geschäftsführer Sport, Thomas Hengen, zog die drastische Konsequenz: Trainer Marco Antwerpen wurde kurz vor den Relegationsspielen entlassen. Dirk Schuster übernahm die Mannschaft und ihm gelang in zwei Spielen gegen Dresden (0:0 und 2:0 für den FCK) der umjubelte Aufstieg in die zweite Liga.

TV-Tipp Die Fußball-Fans im Südwesten freuen sich auf den Zweitliga-Start am Wochenende. Der 1. FC Kaiserslautern eröffnet die Saison gegen Hannover 96. Dazu ist der Geschäftsführer Sport, Thomas Hengen, am Sonntag ab 21:45 Uhr zu Gast bei SWR Sport im SWR Fernsehen.

Außerdem in der Sendung: die Bundesligisten SC Freiburg und VfB Stuttgart im Trainingslager.

Transfers: Matheo Raab geht, große Namen kommen dazu

Insgesamt ist es dem Verein gelungen, den Kern der Aufstiegs-Mannschaft zusammenzuhalten. Verlassen haben den FCK vor allem Spieler, die in der vergangenen Saison eher wenig Spielzeit bekommen hatten. Die prominenteren Abgänge sind hingegen Defensiv-Stammkraft Alexander Winkler, dessen Vertrag vom Verein nicht verlängert wurde und Mittelfeldspieler Felix Götze, dessen Ausleihe endete. Er läuft in der kommenden Saison wieder für den FC Augsburg auf. Bitter für den FCK war natürlich vor allem der Weggang der Nummer 1 im Tor, Matheo Raab.

Sein ablösefreier Wechsel zum Hamburger SV war schnell kompensiert. Mit keinem geringeren als Andreas Luthe. Mit ihm bekommt der FCK einen gestandenen Erstligaprofi, der mit Union Berlin in der letzten Saison auch in der Europa League gespielt hat. Einen ähnlich großen Namen hat Erik Durm. Er blieb bei der WM 2014 für die deutsche Nationalmannschaft zwar ohne Einsatz, darf sich aber trotzdem Weltmeister nennen. Nachdem Durm zuletzt wenig Spielpraxis bei Eintracht Frankfurt bekommen hat, freut er sich auf die Rückkehr in seine pfälzische Heimat und auf eine neue Aufgabe.

Ein weiterer Neuzugang mit Erfahrung ist Ben Zolinski. Der flexibel einsetzbare Offensivmann kommt von Zweitliga-Absteiger Aue. Er kennt den Kampf um den Klassenerhalt im Unterhaus, hat aber auch schon mit dem SC Paderborn Bundesliga gespielt und kennt auch Trainer Dirk Schuster aus seiner Zeit in Aue. In der Abwehr verstärkt Lars Bünning (vorher SV Meppen) den FCK, Julian Krahl von Viktoria Berlin wird wohl die Nummer drei im Tor und in der Offensive will Lex Tyger Lobinger (Fortuna Düsseldorf) angreifen. Außerdem bekommt Angelos Stavridis aus der eigenen Jugend seine Chance. Er zog sich allerdings im Trainingslager in Südtirol eine Fraktur des Knöchels zu und fällt längerfristig aus.

Komplett zufrieden mit dem Kader ist man in Kaiserslautern noch nicht. Trainer Dirk Schuster will sich nicht gänzlich in die Karten schauen lassen, wünscht sich aber noch Neuzugänge um "den Kader mit Qualität zu füllen und auch den Konkurrenzkampf weiter anzuheizen." Vor allem Tempo und "etwas Erfahrung in der Zentrale" wünscht sich der Trainer.

Trainer Dirk Schuster setzt auf Mentalität und Teamgeist

Dirk Schuster kam kurz vor den beiden Relegationsspielen gegen Dresden zum FCK. Nach dem Rauswurf von Fan-Liebling Marco Antwerpen lagen große Hoffnungen auf Schuster, die er mit dem Aufstieg erfüllte. Er trainierte vor dem FCK unter anderem schon in Darmstadt, Augsburg und Aue - an Erfahrung mangelt es dem 54-Jährigen nicht. Beim Namen Dirk Schuster fällt einem sofort der Begriff "Malocher" ein. Schon als Spieler war er eher der harte Arbeiter als der kreative Ballstreichler. Ein Verteidiger der alten Schule, hart gegen sich selbst und andere. Das bekommt der FCK-Kader im Training auch zu spüren.

Die Konkurrenz in der zweiten Liga ist groß, deswegen ließ Dirk Schuster seine Mannschaft in der Vorbereitung ordentlich schuften. An der körperlichen Komponente soll es nicht scheitern. Mit Schuster ist in der Vorbereitung nicht zu spaßen, erklärt Neuzugang Ben Zolinski: "Er nimmt uns schon ganz schön hart ran, kennt dann auch kein Erbarmen. Das geht bis zum Kotzen dann teilweise." Schuster lacht, als er auf sein intensives Training angesprochen wird. "Wir wollen die Jungs mit mehr Saft als nur für 90 Minuten in die Runde schicken", sagt er. Außerdem ist dem Trainer aber auch der Teamzusammenhalt wichtig: "Ich sage immer, Mentalität und Teamgeist schlagen Qualität. Es ist keine Floskel, dass das eine geile Truppe ist, die es absolut versteht, auf dem Platz zu fighten, aber es auch versteht, danach zusammen zu feiern", so Schuster im SWR Sport Podcast "Nur der FCK". Und feiern will der FCK nach der Saison im besten Fall den Klassenerhalt.

Erwartungen an die Saison:

Die Roten Teufel hatten nicht viel Zeit, um sich auf die neue Saison in der 2. Liga einzustimmen. Durch die "Ehrenrunde" in der Relegation blieben FCK-Coach Dirk Schuster und seinem Team nur gut vier Wochen, um sich auf die bevorstehenden Aufgaben vorzubereiten. Unabhängig davon ist das klare Saisonziel der Nichtabstieg - alle bleiben demütig in Kaiserslautern. "Alles andere als das Ziel Klassenerhalt verbietet sich von ganz alleine", so der Trainer. Auch der Geschäftsführer Sport, Thomas Hengen, hält alles andere für "vermessen". "Über allem steht der Klassenerhalt", sagt auch Neuzugang Andreas Luthe: "Das ist das primäre Ziel". Und das ist für einen Aufsteiger in der zweiten Liga wohl auch schon Herausforderung genug.