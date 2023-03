FCK-Keeper Andreas Luthe: "Ich denke, dass wir in diesem Jahr nicht absteigen werden"

per Mail teilen

Beim Spiel gegen Sandhausen (2:2) fehlte Andreas Luthe dem FCK krankheitsbedingt. Gegen Tabellenführer Darmstadt 98 ist der FCK-Keeper wieder dabei. SWR Sport hat Andreas Luthe vor dem Spiel getroffen.

SWR Sport: Andreas Luthe, Sie sind wieder fit, sie sind wieder dabei. Die Augen glänzen, die Gier ist zu sehen. Wie geht es Ihnen?

Andreas Luthe: Ich freue mich aufs Spiel. Ich war letzte Woche leider krank, an meinem Geburtstag. Das wäre eigentlich ein ganz schöner Anlass gewesen, am Freitagabend, an meinem Geburtstag abends zu Hause gegen Sandhausen zu gewinnen. Aber das hat nicht funktioniert. Weder haben wir gewonnen, noch konnte ich teilnehmen. Umso mehr freue ich mich, dass ich wieder dabei bin. Ich konnte die ganze Woche trainieren.

Herzlichen Glückwunsch nachträglich. Gab es wenigstens einen Kuchen?

Ich muss ehrlich gestehen, die Tage vor meinem Geburtstag und direkt an meinem Geburtstag, da ging es mir nicht so gut. Aber das habe ich dann nachgeholt.

Es ist ein besonderes Spiel am Samstag. FCK-Trainer Dirk Schuster hat in Darmstadt etwas Besonderes geleistet. Spüren sie, dass das für ihn etwas Besonderes ist?

Ich glaube, dass er und sein Team das angehen, wie jedes andere Spiel. Alles andere wäre sicherlich auch auf unserem Niveau nicht richtig professionell. Wir haben uns seit gestern Gegner befasst, ist eine sehr gute Mannschaft, die auf Platz eins steht.

Für den FCK, aber auch für Darmstadt ist es auch ein wichtiges Spiel, weil sie schon so ein bisschen auch ins Straucheln geraten sind. Und für uns ist es die nächste Chance, endlich über diese 40 Punkte zu springen. Es ist aber auch ein Zweitligaspiel wie jedes andere. Aber klar für den Trainer mit der Historie, dann etwas Besonders. Aber er hat das die Mannschaft nicht wirklich spüren lassen.

Sehr schnelle Spieler wie Redondo und auch Hercher fallen wohl aus. Wie problematisch ist das für so ein Auswärtsspiel, wenn man dadurch eher defensiver steht?

Wir haben ja mit mit Nicolas de Préville einen dazugekommen, der im Offensivbereich auch noch einmal eine ganz andere Qualität mitbringt. Ich finde, dass wir da vom Kader eigentlich schon ganz gut aufgestellt sind, da dann auch etwas mitzunehmen, selbst wenn mal ein, zwei Spieler ausfallen. Es geht eigentlich nur darum, wie wir uns bei eigenem Ballbesitz verhalten. Wie mutig wir sind, wie sehr wir den Ball haben wollen. Verteidigen können wir an sich, mit ein paar Spielen in dieser Saiosn mal ausgeklammert.

Der FCK steht bei 39 Punkten. Die letzten Auswärtsspiele war nicht so toll. Wo steht die Mannschaft?

Es ist immer noch eine komfortable Situation. Ich denke, wir sind uns einig, dass wir in diesem Jahr nicht absteigen werden mit 39 Punkten. Da sind sich alle einig, auch wenn es die wenigsten bislang ausgesprochen haben. Aber das Saisonziel waren 40 Punkte, und da muss man auch erwarten, dass man ab einem gewissen Zeitpunkt dann über diese Marke springt. Und wir hatten jetzt viele Möglichkeiten, das zu tun, haben sie aber verpasst. Ich würde mir wünschen, dass wir das am Samstag noch hinbekommen.