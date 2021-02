Der 1. FC Kaiserslautern empfängt am 26. Spieltag der 3. Liga den SV Meppen. Ein echtes Schlüsselspiel im Kampf gegen den Abstieg für die Pfälzer, die dringend ihre Heimbilanz verbessern wollen.

Seit dem 1. Februar ist Marco Antwerpen Trainer des 1. FC Kaiserslautern. Vier Punkte holte die Mannschaft unter seiner Regie aus drei Spielen, bei 3:2-Toren. Ein ordentlicher Einstand. Nicht mehr, aber auch nicht weniger. Auffällig ist, dass der neue FCK-Coach die Defensive stabilisiert hat. Offensive Abläufe, Zielstrebigkeit und vor allem Effizienz konnte Antwerpen in der kurzen Zeit indes noch nicht nachhaltig verbessern. Die tabellarische Situation hat sich ebenfalls bisher nicht entscheidend verbessert. Die Roten Teufel stehen als Tabellen-15. knapp über dem Strich in einer durch zahlreiche Ausfälle allerdings verzerrten Tabelle.

Bisher erst ein Heimsieg in dieser Saison

Der Partie gegen Meppen - aktuell auf Platz 13 - kommt somit eine richtungsweisende Bedeutung zu. Der FCK braucht dringend den zweiten Heimsieg der Saison. Der bisher einzige Erfolg im Firtz-Walter-Stadion gelang am 25.11. des letzten Jahres gegen den VfB Lübeck - sehr lange her.

3. Liga live: 1. FC Kaiserslautern - SV Meppen Wir zeigen das Spiel des FCK gegen Meppen am Samstag, 27.02., ab 14 Uhr live im SWR Fernsehen, im Livestream auf swr.de/sport und im Youtube-Kanal von SWR Sport.

"Wir werden sehr offensiv spielen"

Diese dürftige Bilanz soll nun ausgebaut werden - mit einer forschen Herangehensweise. "Wir spielen Zuhause - von daher werden wir versuchen, sehr offensiv zu spielen", kündigte FCK-Coach Antwerpen an. Gleichzeitig verriet der Trainer, wie der Matchplan lauten wird: "Wir wollen frühe Ballgewinne erzielen, eine gute Passqualität ins Spiel bringen und dann schließlich daraus resultierend auch Tore erzielen."

"Noch mutiger werden"

Auch beim letzten Spiel - der 0:1-Pleite in Ingolstadt - habe seine Mannschaft gut gespielt, doch der offensive Punch habe gefehlt, so Antwerpen: "Wir waren grundsätzlich mit dem Spiel in Ingolstadt zufrieden, aber wissen, dass wir in einigen Bereichen zulegen müssen. Mehr Zug zum Tor und mehr Flanken zum Tor als ein Beispiel, da müssen wir noch mutiger werden."

TV-Tipp Alles rund um das Spiel des 1. FC Kaiserslautern gegen den SV Meppen gibt es am Sonntag ab 22:05 Uhr bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz.

Chance für einen Spieler aus der U21?

Eine Hiobsbotschaft, so der 49-Jährige, sei die Verletzung von Carlo Sickinger. Der defensive Mittelfeldspieler, über lange Zeit der Saison auch Kapitän, fällt mit einem Muskelbündelriss lange aus. "Der Ausfall von Carlo Sickinger trifft uns natürlich, vor allem weil er variabel einsetzbar ist. Wir werden das über den Kader kompensieren und prüfen auch, ob wir vielleicht jemanden aus der U21 hochziehen", kündigte Antwerpen an.

Ansonsten, so der FCK-Coach weiter, sehe es personell gut aus. "Die zuletzt angeschlagenen Spieler konnten in der zurückliegenden Woche wieder ins Training einsteigen", sagte er. Auch Winter-Neuzugang Felix Götze trainiere wieder, so Antwerpen: "Weiterhin fehlen werden Dominik Schad, Lukas Gottwalt und Nicolas Sessa."