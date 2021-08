Der 1. FC Kaiserslautern steckt weiterhin im Tabellenkeller der 3. Liga fest. Nach dem 1:1 gegen den FSV Zwickau sind die Fans ratlos.

Auch nach dem sechsten Spieltag in der 3. Liga steckt der FCK weiterhin im Tabellenkeller fest. Die nächsten Gegner - keine leichten Aufgaben. Magdeburg und Waldhof warten auf die Roten Teufel. Beides Teams, die in der Tabelle über den Pfälzern stehen.

Die Fans sind ratlos

Die kurze Euphorie nach dem überraschenden 3:0-Sieg gegen 1860 München ist nach der Pleite in Halle und dem Remis gegen Zwickau verflogen. Wie ist die Stimmung unter den Fans?

David Spitzfaden, selbst Fußballspieler und FCK-Fan, kam am Sonntag zum Trainingsgelände und wollte sich die Einheit anschauen. Doch offensichtlich gab es beim FCK Redebedarf. Zweieinhalb Stunden mussten alle warten, bis die Mannschaft auflief. "Ja, ist sehr nervig. Vor allem weil man keine Infos bekommt, ob das Training jetzt stattfindet oder nicht."

An Trainer Antwerpen liege es nicht

Der Fan aus Landau fordert, dass die Mannschaft die konstante Leistung aus dem Training aufs Feld bringt. An Trainer Marco Antwerpen liege es aber nicht: "Ich denke schon, dass er einer der besten in der letzten Zeit ist, der der Mannschaft zeigt, wo es lang geht. Ich denke, dass sie an ihm festhalten sollten." Doch am Ende zählen die Tore. Und der FCK blieb in sieben Pflichtspielen fünf Mal ohne Treffer.

Es fehle der Mut

FCK-Fans leiden oft mehr, als dass sie sich freuen können. Der Aufstieg - das eigentliche Saisonziel - ist in weite Ferne gerückt. Bei Jürgen Cusminus-Schuster gehört der 1. FC Kaiserslautern zur Familientradition. Von Uropa bis Enkel sind seit mehr als 40 Jahren alle dabei.

Der Lauterer kam beim Spaziergang mit seinem Hund am Trainingsplatz vorbei und wollte der Mannschaft zuschauen. "Die rennen zu viel und spielen zu wenig", ist seine Meinung zur Leistung der Roten Teufel. Die Verunsicherung in "seiner" Mannschaft ist groß und niemand traue sich mehr, mutig und riskant zu spielen. "Mich hat bisher noch kein Neuzugang überzeugt", erzählt der Herzblut-Fan. Er wünscht sich mehr Struktur im Mittelfeld, und dass er endlich mal wieder stolz auf das Team sein kann. Dennoch, er glaubt an seine Lauterer und hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben.