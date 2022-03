Step by Step: Der 1.FC Kaiserslautern auf dem Weg Richtung 2. Liga

Acht Spieltage sind es noch in der 3. Liga. Acht Spiele bis zum großen Ziel des 1. FC Kaiserslautern: Aufstieg! Das Team von Marco Antwerpen ist voll fokussiert.

In Kaiserslautern ist die Stimmung gut. Oben auf dem Betzenberg sowieso. Unten in der Stadt ist an diesem Freitag mit Olaf Scholz hoher Besuch aus Berlin zu Gast. Scholz besucht das Deutsche Forschungszentrum für künstliche Intelligenz, sowie das Polizeipräsidium Westpfalz in der Stadt. Rund ums Fritz-Walter-Stadion konzentriert man sich weniger auf den Bundeskanzler, sondern eher auf das kommende Auswärtsspiel beim SC Freiburg II.

FCK-Trainer Marco Antwerpen ist, wie immer, fokussiert auf der Pressekonferenz. Viele Worte verwendet der Coach nicht. "Nervös müssen wir nicht sein, aber eine gute Anspannung ist wichtig. Dieses Selbstbewusstsein haben wir uns hart erarbeitet. Das habe ich den Jungs auch gesagt, dass sie stolz sein können auf ihre Leistung und im besten Fall den nächsten Schritt in Freiburg gehen werden", so der Lautrer Coach.

Der SC Freiburg II ist ein spielstarker Gegner

Blickt man nur auf die Tabelle, dann ist der FCK als Zweiter der Favorit, wenn er zum Neunten, zum SC Freiburg II fährt. Das Nachwuchsteam des Bundesligisten stellt allerdings aktuell die am längsten ungeschlagene Mannschaft des deutschen Profifußballs. Seit acht Spielen schon sind die jungen Freiburger ungeschlagen. Die Bestmarke in Fußball-Deutschland, nachdem die FCK-Serie von 13 Spielen ohne Niederlage am 1. März bei den Münchner Löwen endete.

Die Nachwuchs-Freiburger gehören zu den Topteams der Liga, wenn man ausschließlich auf den Ballbesitz schaut (54,5%). Zudem hat der SCF II mit dem Niederländer Vincent Vermeij einen erfahrenen, treffsicheren Stürmer in seinen Reihen, der zuletzt sogar bei der Bundesligamannschaft von Christian Streich im Kader stand. Marco Antwerpen lobt den Gegner im Vorfeld: "Freiburg ist eine technisch gute Mannschaft. Wir wissen was auf uns zu kommt, aber wir fahren da hin, um zu gewinnen, das möchte ich betonen. Die haben acht Spiele nicht verloren, aber wir wollen der Gegner sein, der gegen Freiburg gewinnt".

Großer Fan-Support in Freiburg

Etwas mehr als 2200 Karten stünden den FCK Fans in Freiburg eigentlich zur Verfügung. Die waren innerhalb weniger Minuten ausverkauft. Das Kontigent wurde mehrfach erhöht, so dass etwas mehr als 5000 FCK'ler das Team unterstützen werden. Die Fans im Rücken könnten das große Plus der Lauterer im Aufstiegskampf werden. "Es ist eine überragende Situation, dass wir aus einem Auswärtsspiel eigentlich ein Heimspiel machen, dass eine ganze Region uns pusht und das nehmen die Jungs auch so wahr", so Marco Antwerpen. "Alle, die nach Freiburg kommen, wollen wir belohnen". Sich selbst natürlich auch, denn der FCK hat ja ein Ziel. Step by Step: Den Aufstieg!