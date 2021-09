Marco Antwerpen: Seine Bilanz vom Waldhof zum Waldhof

Die Trainerkarriere von Marco Antwerpen beim 1. FC Kaiserslautern begann im Februar dieses Jahres direkt mit einem Kracherspiel: das Derby bei Waldhof Mannheim. Diese Aufgabe löste der Neue mit Bravour, doch heute, sieben Monate später, steht er in der Kritik.

Was war das für eine Euphorie unter den FCK-Fans, als Marco Antwerpen das Team in seinem ersten Spiel zum Derbysieg gegen Waldhof Mannheim führte - und das nach zuvor drei Unentschieden in diesem für die Fans so wichtigem Duell. Antwerpen hatte fast die komplette Mannschaft umgebaut und Jean Zimmer zum Kapitän gemacht. Der 2:0-Erfolg gab ihm Recht, die Fans liebten ihn.

Klassenerhalt geschafft

Doch die Euphorie hielt nicht allzu lang. Zwar schaffte Antwerpen den Klassenerhalt, aber am Ende waren die Roten Teufel weit von dem entfernt, was sie sich am Anfang der Saison erhofft hatten. Antwerpen hatte den FCK auf Platz 15 mit 22 Punkten von Jeff Saibene übernommen, am Ende der Saison lagen die Roten Teufel auf Platz 14 mit 43 Zählern. Und gezittert wurde bis zum Schluss. Das sollte dieses Jahr alles besser werden - denkste.

Schwacher Start in die neue Saison

Die Saison hat gerade erst angefangen, da grummelt es schon wieder am Betzenberg. Lediglich fünf Punkte hat Marco Antwerpen mit dem 1. FC Kaiserslautern bisher geholt. Es gab erst einen Sieg in den ersten sieben Spielen der noch jungen Spielzeit. Doch was noch viel schlimmer ist: Die Leistung der Roten Teufel vor allem auswärts ist alles andere als begeisternd.

Das Problem mit dem Toreschießen

Während sie in der Heimtabelle immerhin noch auf Rang elf stehen, sieht es auswärts duster aus. Kein einziger Punkt, kein einziges Tor hat der FCK bisher auf fremdem Platz erzielt. Selbst Viktoria Köln, noch einen Platz hinter Lautern in der Auswärtstabelle und damit Schlusslicht, hat schon zwei Mal auswärts getroffen. Das Stürmerproblem ist groß, denn nur vier Tore in sieben Spielen sind definitiv zu wenig.

Zuhause konnte Antwerpen noch keiner schlagen

Positiv aus Sicht des Trainers ist sicherlich die Stabilität zuhause. Unter Antwerpen hat der FCK noch kein Heimspiel in der 3. Liga verloren. Begeistert hat die Fans in dieser Saison das 3:0 gegen 1860 München. Viele weitere rauschende Siege gab es allerdings unter Antwerpen nicht: Nur fünf der insgesamt elf Partien auf dem Betzenberg wurden gewonnen, die restlichen sechs endeten Unentschieden. Schaut man auf den bisherigen Punkteschnitt, so ist Antwerpen mit 1,13 kaum besser als sein Vorgänger Jeff Saibene mit 1,0 Punkten. Die anderen Drittliga-Trainer des FCK hatten besser Bilanzen: Boris Schommers holte im Schnitt 1,6 Zähler, bei Sascha Hildmann waren es 1,55 Punkte.

Zittern um den Klassenerhalt

Alles in allem sieht es zumindest statistisch nicht besonders rosig für Antwerpen aus. Die Fans sind in Sorge um ihren Verein und befürchten schon wieder eine Zittersaison. Um sich weiter als Trainer auf dem Betzenberg zu halten, helfen Antwerpen nur Siege - ein Heimsieg gegen Waldhof Mannheim am Samstag wäre sicherlich ein Schritt in die richtige Richtung.