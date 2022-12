Sportmomente 2022: Eine ganze Region steigt mit dem FCK in die zweite Liga auf

Ein vollgepacktes Sportjahr 2022 lieferte viele besondere Momente. Für SWR-Sportreporterin Désirée Krause ist einer davon ganz sicher der Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern.

Ich bin Fußballfan. Ich mag diesen Sport. Ich habe selbst mit vier Jahren - in viel zu großen Trikots und mit viel zu kurzen Beinen - angefangen, bei den Bambinis zu kicken. Ich habe dort Freunde fürs Leben gefunden - und auf dem Dorf-Fußballplatz waren alle gleich. Deswegen mag ich Fußball. Aber das Drumherum im Profifußball, das Business, die Marketing-Maschinerie, dieses inzwischen oft abgehobene Gehabe - ich finde es furchtbar und es nimmt mir den Spaß an diesem Spiel. Die WM in Katar war das beste Beispiel dafür. Aber die Tage um den 25. Mai 2022 haben mir gezeigt, dass es doch auch noch anders geht. Der Aufstieg des 1. FC Kaiserslautern war mein Sportmoment 2022.

Für viele mehr als ein Verein

Ich bin in Rheinland-Pfalz geboren und aufgewachsen, natürlich habe ich deshalb schon immer Berührungspunkte mit den Roten Teufeln. Seit vier Jahren begleite ich den FCK als Reporterin beim SWR. Am Anfang eher aus der Ferne, inzwischen sehr intensiv. Ich mag die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen dort, sie ist respektvoll und auf Augenhöhe. Das habe ich im Fußballgeschäft auch schon ganz anders erlebt. Und ich mag den Kontakt mit den Fans, weil er mir erst so richtig gezeigt hat, wie wichtig dieser Verein seiner Region ist. Klar, ist das nicht nur beim FCK so. Aber trotzdem haben mir viele Gespräche ganz neue Einblicke gegeben und mir erst richtig klar gemacht, wie verwurzelt das alles ist und wie viel ein Verein den Menschen bedeuten kann.

Die besondere Ruhe vor dem Sturm

Die Fan-Unterstützung war schon immer besonders beim FCK. Was da teilweise bei Auswärtsfahren los war, war wirklich beeindruckend. Aber kurz vor dem Aufstieg war irgendwie auch so ein Ur-Vertrauen zu spüren, dass es jetzt schon irgendwie hinhauen würde. Selbst beim Trainerwechsel zu Dirk Schuster kurz vor der Relegation gab es nicht so viel Aufschrei, wie ich vermutet hätte. Klar, Marco Antwerpen war ein Fanliebling und das gefiel nicht jedem. Es ging dann aber am Ende doch einfach nur um das gemeinsame Ziel aller, um den Aufstieg. Auch nach dem 0:0 im Relegationshinspiel gegen Dresden war die Stimmung auf und um den Betze irgendwie besonders. Ich war im Stadion, hab davor und danach noch vom 11-Freunde-Kreisel in unsere TV-Sendungen geschaltet. Und alle sind irgendwie ruhig und entspannt um mich herum gelaufen, waren größtenteils zufrieden auf dem Weg nach Hause, ganz nach dem Motto: "Das wird schon passen. Die wissen schon, was sie tun."

Der Aufstieg

Als es dann entschieden war, als das 2:0 für den FCK in Dresden abgepfiffen war, da konnten dann alle loslassen. Allein die Bilder vom Public Viewing auf dem Betzenberg sind einfach Emotion pur. Von halbnackten Menschen, die über das Feld rennen und gar nicht wissen, wohin mit sich und ihrer Freude, bis hin zu hemmungslos weinenden Erwachsenen. Weit weg von der Mannschaft feierte eine ganze Stadt schon die Nacht durch - und machte am nächsten Tag mit ihren Aufstiegshelden genauso weiter.

Eine ganze Region erlöst

Ich durfte bei der Übertragung der Aufstiegsfeier die Interviews mit den Spielern und Verantwortlichen führen. Als wir Stunden vor dem offiziellen Beginn in Kaiserslautern ankamen, saßen die ersten Fans natürlich schon ganz vorne an der Bühne. Den ganzen Tag warteten sie dort auf ihre Mannschaft. Mit vielen habe ich gesprochen, es war einfach schön, ihre Geschichten mit dem Verein zu hören und zu sehen, was ihnen dieser Aufstieg bedeutet. Das Team kam - untypischerweise - fast eine Stunde früher als geplant an, viele ohne Schlaf, dafür mit dem ein oder anderen Getränk intus. Inhaltlich war in den Interviews wenig rauszuholen, dafür war der Pegel oft zu hoch. Aber darum ging`s auch nicht unbedingt. Wir wollten diese Emotionen transportieren. Und die Mannschaft feierte dann stundenlang mit den Fans.

Mit auf dieser Bühne zu stehen, dieses Gefühl ein kleines bisschen aufsaugen zu können, das war mein persönlicher Sportmoment 2022. Weil man gespürt hat, was es den Menschen bedeutet. Klar, für die Mannschaft war das ein Riesenerfolg. Aber ich glaube, für die Fans, für die Stadt, für die Region war`s noch viel mehr. Und das hat mir endlich wieder große Freude am Fußball bereitet. Schön zu sehen, dass es in diesem Geschäft zwar oft, aber in den besonderen Momenten eben doch nicht immer nur um Geld geht.