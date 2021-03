per Mail teilen

Trainer Marco Antwerpen vom Fußball-Drittligisten 1. FC Kaiserslautern ist wegen unsportlichen Verhaltens mit einem Innenraumverbot für ein Spiel belegt worden. Damit fehlt er seinem Team gegen Zwickau.

Das entschied das Sportgericht des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) am Montag. Der 49-Jährige verpasst damit das Duell mit dem FSV Zwickau am kommenden Samstag (14 Uhr). Das Innenraumverbot beginnt eine halbe Stunde vor Spielbeginn und endet eine halbe Stunde nach Abpfiff, wie der DFB am Montag mitteilte.

Der FCK-Coach darf sich in dieser Zeit weder im Innenraum noch in den Umkleidekabinen, im Spielertunnel oder im Kabinengang aufhalten. Im gesamten Zeitraum darf er zudem weder unmittelbar noch mittelbar mit der Mannschaft in Kontakt treten.

Antwerpen hat dem Urteil nach DFB-Angaben zugestimmt. Der 49-Jährige war in der Nachspielzeit des Drittligaspiels bei Hansa Rostock am vergangenen Samstag (1:2) von Schiedsrichter Manuel Gräfe (Berlin) mit der Roten Karte aus dem Innenraum verwiesen worden.

Nach dem emotionalen Spiel in Rostock zeigte sich Antwerpen trotz großer Enttäuschung zuversichtlich für das kommende Heimspiel: "Die Jungs sitzen ausgelaugt und fertig in der Kabine, weil sie viel investiert haben. Doch wir werden jetzt den Fokus auf Zwickau richten - und da werden wir definitiv einen Dreier holen."