Im Jahr 2010 feierte der 1. FC Kaiserslautern nach vier bitteren Jahren in der 2. Liga die Rückkehr in die Erstklassigkeit. Am 9. Mai jährt sich der Bundesliga-Aufstieg zum zehnten Mal. SWR Sport hat mit den damaligen Protagonisten gesprochen und geschaut, was die Helden von einst heute machen.

"Ich war in München bei meinen Kindern, ich konnte das Spiel nicht verfolgen. Ich habe dann an der Reaktion meines Handys gemerkt: Oh, jetzt ist es passiert", erinnert sich Marco Kurz. Der FCK stieg kampflos in die Bundesliga auf - aufgrund eines Patzers der Konkurrenz. "Ich bin von München nach Kaiserslautern gefahren, habe auf beiden Seiten unsere FCK-Schals rausgehängt und bin in einer Art und Weise gefahren, bei der ich für immer meinen Führerschein abgeben hätte müssen", lacht der Aufstiegstrainer über den kuriosen "Sofa-Aufstieg" seines Teams vor zehn Jahren.

SWR-Sport spricht mit Marco Kurz online, er hält sich aktuell in Kaiserslautern auf. Er ist gerade nach drei Jahren aus Australien wiedergekommen und musste in der Pfalz 14 Tage in Corona-Quarantäne gehen.

Dauer 3:37 min Marco Kurz: Quarantäne nach der Rückkehr nach Deutschland Marco Kurz: Quarantäne nach der Rückkehr nach Deutschland

Tolle Erfahrungen in Australien

Es war trotzdem für den heute 50-Jährigen eine fantastische Geschichte in diesem tollen Land, sagt er uns. Es sei eine Bomben-Entscheidung gewesen, nach Australien zu gehen. Er holte mit Adelaide United, das er zwei Jahre trainierte, den FFA-Pokal (vergleichbar mit dem DFB-Pokal), dann ging es für ihn zu Melbourne Victory. Dort wurde er im Januar 2020 beurlaubt.

Viele Stationen in Deutschland

In Deutschland hatte Kurz zuvor viele Jahre lang Erfahrungen im Fußball gesammelt. Er wurde als Abwehrspieler UEFA-Cup-Sieger mit Schalke 04 und mit Borussia Dortmund Deutscher Meister. Trainerstationen hatte er in Deutschland auch schon einige: 1860 München, Hoffenheim, Ingolstadt und Düsseldorf.

Der Verein, der am meisten nachhallt, ist aber der 1. FC Kaiserslautern. Kurz kam im Juni 2009 auf den Betzenberg und schaffte gleich in der ersten Saison mit den Roten Teufeln den Wiederaufstieg in die erste Bundesliga. Es sollte der letzte große Erfolg des Klubs bis heute sein.

Dauer 3:38 min Marco Kurz: "Der FCK ist ein fantastischer Klub" Marco Kurz: "Der FCK ist ein fantastischer Klub"

Dieser Trainer hat auf den Betzenberg gepasst, wie sonst nur wenige: Seiner Emotionalität, seines Charakters, seiner Professionalität wegen. Und Kurz wusste zu motivieren. Nach der Halbserie führten die Roten Teufel mit 39 Punkten, verloren aber das letzte Liga-Spiel im Jahr 2009 gegen Augsburg mit 1:4. Trotzdem gab Kurz seinen Spielern drei Tage mehr frei als geplant.

Dauer 4:54 min Marco Kurz: "Habe die Spieler mit freien Tagen gelockt" Marco Kurz: "Habe die Spieler mit freien Tagen gelockt"

Kurz fuhr am Aufstiegstag mit Karacho von München nach Kaiserslautern. Und gab dann seinen Spielern bis zum darauffolgenden Donnerstag frei. "Mein Freund Adam Nemec kam im Bademantel, aber er war da", so Marco Kurz heute mit einem Grinsen. Er machte seinen Spielern dann auch sehr deutlich: Wir wollen die Schale, die geben wir jetzt nicht mehr her.

Dauer 0:44 min Marco Kurz: "Der FCK ist mein Herzensverein" Marco Kurz: "Der FCK ist mein Herzensverein"

Und die FCK-Profis hielten sich an seine Worte und sicherten sich am letzten Spieltag die Trophäe. Zehn Jahre ist das alles jetzt schon her. Der gebürtige Stuttgarter wird im Juni wieder mit seiner Freundin von Lautern nach Bayern gehen. Dort hatte er viele Jahre bei 1860 München gespielt und die Löwen später auch trainiert. Jetzt jedenfalls schaut er mal, was er in nächster Zeit machen wird. Kurz will nichts überstürzen. Sein Name allerdings ist mit der letzten guten Zeit des Traditionsklubs verbunden. Einige FCK-Fans sagen heute noch: "Den hätte se solle behalle."