FCK fährt mit breiter Brust nach Duisburg

Wo man auch hinschaut auf dem Betze: gute Laune und eine gewisse Leichtigkeit rund um das Fritz-Walter-Stadion. Lange waren die Verantwortlichen und die Spieler beim 1. FC Kaiserslautern nicht mehr so gut drauf wie aktuell.

Mit einem Erfolg in Duisburg dürfte die Stimmung noch einmal besser werden. Wenn das denn überhaupt geht. In den letzten Jahren hing, teilweise fast bedrohlich, immer eine gewisse Schwermütigkeit über dem Betzenberg. Entweder es drohte der Abstieg oder die Insolvenz. Oder beides. Auch die laufende Saison ging nicht gut los. Nach sieben Spieltagen standen gerade mal fünf Punkte auf dem Konto der Lauterer. Der Abstiegskampf drohte.

Antwerpen sieht keine "Tendenzen, dass wir nachlassen könnten"

Der nächste Gegner, der MSV Duisburg, stand mit damals neun Zählern sogar noch vor dem FCK in Tabelle. Mit dem 0:0 in Mannheim wendete sich dann bei den Pfälzern alles zum aktuell Guten. Seit dem 11. September 2021 hat die Mannschaft des FCK nicht mehr verloren, kein Gegentor kassiert. Trainer Marco Antwerpen hat nichts dagegen, dass das so bleibt: "Wir haben im Moment eine sehr selbstbewusste Mannschaft, das haben wir uns hart erarbeitet. Wir werden es wieder verinnerlichen, den Fokus darauf legen, es dem Gegner schwer zu machen." Antwerpen sieht bei seinem Team nach drei freien Tagen zu Beginn der Woche keine "Tendenzen, dass wir nachlassen könnten." Mehr als 1250 Fans werden die Mannschaft nach Duisburg begleiten, eine stolze Zahl für ein Montagsspiel mit der arbeitnehmerunfreundlichen Anstoßzeit um 19:00 Uhr.

TV Tipp: SWR Sport in Rheinland Pfalz Der 1.FC Kaiserslautern vor dem Spiel beim MSV Duisburg am Montag Abend (19:00 Uhr) ist auch Thema im bei SWR Sport. Los geht's am Sonntag ab 22:05 Uhr im SWR Fernsehen RP.

Traditionsreiches Duell

Die jüngste Bilanz des FCK mit vier Siegen in Folge kann sich sehen lassen. Mittlerweile sind die Lauterer auf Platz sieben der Tabelle vorgerückt und dürfen wieder nach oben, sogar ganz vorsichtig Richtung Aufstieg, schauen. Die Partie beim MSV Duisburg ist das Duell zweier Bundesliga-Gründungsmitglieder, ein Traditionsduell, wie es im Buche steht.

Mike Wunderlich ist Führungspieler

Die Erfolgsserie ist auch der Verdienst von Mike Wunderlich. "Die Stimmung ist deutlich besser als noch vor einigen Wochen. Ich glaube, dass die Siege sehr gut getan haben", sagt Wunderlich in SWR Sport Podcast "Nur der FCK".

Aber nicht nur Wunderlich zeigt sich aktuell in Topverfassung. Die ganze Mannschaft funktioniert. Philipp Hercher ist ein weiteres Beispiel. Er ist seit Wochen gut drauf, genauso wie Abwehrmann Alexander Winkler, der zu Saisonbeginn keinen Stammplatz hatte, noch nicht einmal einen Platz im Kader. Er ist vielleicht das Sinnbild für den FCK-Aufschwung. In der Vorbereitung hatte man Winkler einen Vereinswechsel nahegelegt, er hatte keine Zukunft im Team. Winkler blieb, kämpfte sich zurück und ist aktuell aus der Dreierkette in der Defensive nicht mehr wegzudenken.

Gegner Duisburg steckt unten drin fest

Zwölf Spiele, zwölf Punkte, Platz 17 – Der MSV Duisburg steckt mitten im Abstiegskampf. Trainer Pavel Dotchev, der den Traditionsverein erst im Sommer vor dem drohenden Abstieg retten konnte, wurde am siebten Oktober mangels Erfolg freigestellt. Den Saisonstart haben die Zebras komplett in den Sand gesetzt. Da täuscht auch der 8:0-Sieg im Niederrheinpokal gegen den A-Kreisligisten FC Hellas Krefeld im Laufe dieser Woche nicht darüber hinweg. "Wir werden schon alles korrekt einordnen", versprach Duisburgs neuer Chefcoach Hagen Schmidt. Schmidt hat die Duisburger erst Anfang der Woche übernommen, das Spiel gegen Kaiserslautern ist seine erste echte Bewährungsprobe auf der MSV-Bank.

Antwerpen erwartet starken Gegner

Die Duisburger haben dem FCK aktuell nur eines voraus: Sie sind noch im Landespokal dabei. Die Lauterer Niederlage beim Fünftligisten Mechtersheim Anfang Oktober ist das einzige Negativerlebnis der Pfälzer in den letzten, ansonsten so furiosen Wochen. Marco Antwerpen erwartet einen starken Gegner, der "besser ist als sein Tabellenplatz", so der Coach. "Sie haben einen neuen Trainer. Da war es für uns wichtig, uns Informationen zu besorgen, wie er spielen lässt. Zuhause zeigen sie sich anders, als das auswärts der Fall ist. Wir nehmen sie sehr ernst, weil sie auch ein paar echt gute Jungs in ihren Reihen haben."