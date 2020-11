In einem echten Kampfspiel haben sich der 1. FC Saarbrücken und der 1. FC Kaiserslautern am 13. Spieltag der 3. Liga 1:1 (0:0) getrennt. Die Schlussphase musste der FCK dabei mit zehn Mann bestreiten, nachdem Keeper Avdo Spahic vom Platz geflogen war.

Saarbrücken - als Tabellenführer in die Partie gegangen - übernahm zu Beginn das Kommando, die Roten Teufel wurden in die Defensive gedrückt. Die erste Chance hatte für die Hausherren mit Sebastian Jacob ein ehemaliger Kaiserslauterer. Der Angreifer tauchte in der achten Minute frei vor FCK-Keeper Avdo Spahic auf, verzog aber aus spitzem Winkel. Auch in der 13. Minute stand Spahic erneut im Mittelpunkt: Der Gästeschlussmann rettete zunächst gegen Kianz Fröse und parierte dann den Nachschuss von Jacob.

Vom FCK kommt zunächst wenig nach vorne

Die Pfälzer indes fanden zunächst kaum in das Spiel, den ersten nennenswerten Abschluss verzeichnete Marlon Ritter in der 18. Minute. Der FCK-Offensivspieler schoss aber übers Saarbrücker Tor. Doch weil sich die Gäste jetzt in der Defensive besser auf den FCS eingestellt hatten, hieß es nach 30 Minuten noch 0:0.

Trotzdem hatten die Hausherren weitere Chancen. In der 33. Minute vergab erneut der emsige, aber glücklose Jacob. Ansonsten stand der FCK bis zur Pause sicher, so dass es nach 45 Minuten immer noch 0:0 hieß. Aufgrund der starken Saarbrücker Anfangsphase ein etwas schmeichelhaftes Ergebnis für die Gäste.

Kenny Prince Redondo trifft für den FCK

In der zweiten Halbzeit neutralisierten sich beide Teams zunächst, die erste große Chance hatte dann der FCK - und nutzte sie. Nach einem Einwurf von Hikmet Çiftçi verlängerte der Saarbücker Manuel Zeitz den Ball unglücklich zu FCK-Offensivspieler Kenny Prince Redondo, der am zweiten Pfosten lauerte und zur Gästeführung einschob (59. Minute).

FCK-Keeper Spahic fliegt vom Platz

Während sich der FCS durch den Rückstand geschockt zeigte, war Lautern jetzt mutiger und versuchte nachzulegen. Doch hinten schliefen die Pfälzer einmal - nach einem langen Ball aus der Saarbrücker Abwehr kam in der 69. Minute FCK-Keeper Spahic gegen den Saarbrücker Tobias Jänicke zu spät, erwischte den Ball außerhalb des Strafraums mit der Hand und sah folgerichtig die Rote Karte.

1. FC Saarbrücken - 1. FC Kaiserslautern 1:1 (0:0) 1. FC Saarbrücken: Batz - Barylla, Zellner, Sverko, Mario Müller (79. Mendler) - Froese (40. Deville), Zeitz, Jänicke - Golley (66. Perdedaj), Jacob, Shipnoski 1. FC Kaiserslautern: A. Spahic - Hainault, Kraus, Hlousek - Ritter (73. Raab), Rieder, Ciftci, Bachmann, Redondo - Pourié (87. E. Huth), Hanslik (77. Zuck) Schiedsrichter: Martin Petersen (Stuttgart) Tore: 0:1 Redondo (60.), 1:1 Deville (89.)

Damit war der Weg für die Saarbrücker Schlussoffensive geebnet. Die Saarländer machten Druck, der FCK verlegte sich darauf, defensiv kompakt zu stehen und auf Konter zu lauern. Kaiserslautern Ersatztorhüter Mattheo Raab war gleich mehrfach gefordert, er rettete gegen Jacob, Niclas Shipnoski oder Maurice Deville und hielt die knappe Führung fest - bis zur 88. Minute. Dann traf der luxemburgische Nationalspieler Deville nach Flanke von Jänicke per Kopf zum Ausgleich - gleichzeitig der Endstand. Damit bleibt der FCK mit 14 Zählern aus 13 Spielen weiter in der unteren Tabellenhälfte.

Saibene: "Sind etwas gefrustet"

Beim. 1. FC Kaiserslautern war man nach der Partie nicht zu 100 Prozent zufrieden mit dem Punkt. "Unterm Strich geht das Ergebnis nach 90 Minuten sicher in Ordnung. Aber wir sind etwas gefrustet sind, dass wir den Sieg nicht nach Hause gebracht haben", sagte Trainer Jeff Saibene.

Und Torschütze Redondo befand: "Es ist bitter, dass wir den Sieg nicht nach Hause gebracht haben, aber ich bin stolz darauf, wie die Mannschaft in Unterzahl gekämpft hat."