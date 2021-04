Nach dem wichtigen 2:1-Derbysieg gegen den 1. FC Saarbrücken ist der 1. FC Kaiserslautern vier Spiele in Folge in der 3. Liga ungeschlagen. Die Roten Teufel stehen nur noch wegen des schlechten Torverhältnisses auf einem Abstiegsrang und dürfen optimistisch in den Saison-Endspurt gehen.

Die Länderspielpause Ende März scheint für den 1. FC Kaiserslautern Gold wert gewesen zu sein. Während die Roten Teufel vor der Unterbrechung nur einen Punkt aus den letzten vier Spielen geholt hatten, sah es danach ganz anders aus. Vier ungeschlagene Spiele, in denen die Pfälzer acht Punkte holten, haben die Perspektiven des FCK im Abstiegskampf der 3. Liga entscheidend verbessert. Vor den noch ausstehenden sechs Spielen steht die Mannschaft von Trainer Marco Antwerpen als Tabellen-17. zwar noch auf einem Abstiegsplatz, die Tuchfühlung zu den Rängen davor ist aber wieder hergestellt.

"Wir leben noch"

Dementsprechend erleichtert war der FCK-Coach nach dem eminent wichtigen 2:1-Heimerfolg im Südwestduell gegen den 1. FC Saarbrücken. "Wir sind sehr glücklich, ich hatte nie das Gefühl, dass das Spiel noch kippen kann", sagte Antwerpen im Gespräch mit SWR Sport. Und später auf der Pressekonferenz: "Es war ein hochverdienter Sieg. Wir leben noch!"

Daniel Hanslik hatte den FCK in einer kämpferischen Partie in der 11. Minute in Führung gebracht, ehe Manuel Zeitz den Ausgleich erzielte (22.). Die Pfälzer zeigten sich aber nicht geschockt und legten kurz darauf durch Hanslik nach (24.). Anders als im letzten Heimspiel gegen Zwickau, als die Roten Teufel in der Nachspielzeit noch den 2:2-Ausgleich kassierten, gelang es ihnen diesmal weitgehend souverän, die Führung ins Ziel zu bringen.

"Negative Gedanken belasten dich"

Das Zwickau-Spiel habe in den Köpfen keine große Rolle mehr gespielt, befand Antwerpen nach der Partie. "Negative Gedanken belasten dich", sagte der FCK-Coach. Man müsse immer optimistisch bleiben. "Also sind wir immer davon ausgegangen, noch das 3:1 zu machen. Die Chancen dazu hatten wir", sagte der 49-Jährige.

"Das war sehr wichtig für uns und die Fans"

"Das war ein sehr schöner Tag, das war sehr wichtig für uns und die Fans", freute sich Matchwinner Hanslik nach der Partie: "Es war sehr schön, dass wir das heute bis zum Schluss verteidigen konnten. Wir hätten einige Situationen aber besser ausspielen und das 3:1 erzielen können. So war es bis zum Schluss spannend."

Der FCK darf sich vor vor der Englischen Woche also freuen, doch schon am Dienstag im Gastspiel beim MSV Duisburg (19 Uhr) sollte möglichst nachgelegt werden. Nachlassen verboten - das war auch die Devise, die Hanslik ausgab. "Im nächsten Spiel heißt es wieder: drei Punkte holen", so die Ansage des Stürmers.