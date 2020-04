2. Mai 1998: Der 1.FC Kaiserslautern wird sensationell Deutscher Meister. Noch heute steht das Wunder vom Betzenberg für den Triumph einer echten Mannschaft über die zusammengewürfelten Spitzenvereine.

Der unglaublichste Triumph der FCK-Vereinsgeschichte muss mit einer Rückblende beginnen: 18. Mai 1996. Im Ulrich-Haberland-Stadion steigt der Abstiegskrimi zwischen Bayer Leverkusen und dem 1. FC Kaiserslautern. Die Pfälzer brauchen unbedingt einen Sieg, um den ersten Abstieg aus der Bundesliga noch zu verhindern. Leverkusen schießt kurz vor Schluss den 1:1-Ausgleich und Kaiserslautern damit in die 2. Liga.

Kurios: Eine Woche nach dem Abstieg gewinnt Lautern den DFB-Pokal. Spätestens da schwören sich die Stammspieler, dass keiner den Klub verlassen wird. Das Team bleibt zusammen und schafft damit die Grundvoraussetzung für das vielleicht größte Fußballwunder in der Bundesliga. Nicht einmal zwei Jahre nach dem schwarzen Tag in Leverkusen wird der FCK 1998 als erste Aufsteiger der Geschichte Deutscher Meister.

Eine ganze Stadt dreht durch

Ganz Kaiserslautern feiert damals den vierten Meistertitel der Vereinsgeschichte. Zur ad hoc organisierten inoffiziellen Meisterfeier kommen am Samstagabend weit über 30.000 Fans in die Stadt. Die Kneipen und Cafés haben die ganze Nacht geöffnet. Die Pfalz feiert eine unfassbar emotionale Party. Noch heute bekommen FCK-Fans Freudentränen in die Augen, wenn sie sich an diesen 2. Mai 1998 erinnern.

Die Schale gibt es dann eine Woche später in Hamburg. Nach dem 1:1 gegen den HSV stemmt Kapitän Ciriaco Sforza als erster die "Salatschüssel" in die Höhe. Eigentlich will der Schweizer Nationalspieler diese Ehre Andreas Brehme überlassen. Für das Lauterer Urgestein war es das 301. und letzte Bundesliga-Spiel.

Historische Meisterleistung

Der Meistertitel der Roten Teufel ist mehr als verdient. An 32 von 34 Spieltagen steht der 1. FCK an der Tabellenspitze, ab dem vierten Spieltag ununterbrochen.

Den Grundstein für das Wunder vom Betzenberg legt die Rehhagel-Truppe gleich am ersten Spieltag durch ein 1:0 Auswärtssieg gegen den großen Titelfavoriten Bayern München im Olympiastadion. "Da haben wir gemerkt, dass wir mithalten können", sagt Torschütze Michael Schjönberg später.

Und ob sie das konnten. Der FCK surfte die gesamte Saison 1997/1998 auf einer Euphorie- und Erfolgswelle. Fakt ist: Diese Deutsche Meisterschaft wird wohl für alle Zeiten einmalig bleiben.