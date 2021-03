Niederlage in letzter Sekunde: Beim 1:2 bei Hansa Rostock zeigt der 1. FC Kaiserslautern über weite Strecken eine gute Leistung - und steht doch einmal mehr mit leeren Händen da. Die Lage im Tabellenkeller der 3. Liga wird immer bedrohlicher, Trainer Marco Antwerpen gibt eine klare Direktive aus.

Was für eine Schlussphase. Zunächst forderten Spieler und Trainer des 1. FC Kaiserslautern in der Nachspielzeit der Partie bei Rostock einen Foulelfmeter, nachdem Hansa-Akteur Nico Neidhart FCK-Spieler Anil Gözütök leicht mit der Fußspitze getroffen hatte. Schiedsrichter Manuel Gräfe ließ jedoch weiterlaufen, was FCK-Coach Antwerpen so auf die Palme brachte, dass er die Rote Karte sah. Und quasi mit der letzten Aktion des Spiels - in der sechsten Minute der Nachspielzeit - traf Rostock durch Damian Roßbach zum glücklichen 2:1-Heimerfolg.

Zimmer: "Die letzten Minuten sind scheißegal"

Dementsprechend war die Stimmungslage bei den Roten Teufeln nach der Partie. "Ich bin extrem enttäuscht, es ist schwer in Worte zu fassen", sagte Jean Zimmer im Gespräch mit SWR Sport: "Die letzten Minuten sind scheißegal. Wir schaffen es wieder nicht, Tore zu erzielen, obwohl wir alles reinhauen, was wir haben."

Zu viele Chancen nicht genutzt

Der FCK-Kapitän, in der Winterpause als großer Hoffungsträger von Fortuna Düsseldorf ausgeliehen, redete sich richtig in Rage. "Ich habe keine Lust mehr, jede Woche darüber zu diskutieren, dass wir nicht die Tore schießen, die wir schießen müssen'", schimpfte Zimmer: "Wir laufen in der zweiten Halbzeit vier mal frei auf das gegnerische Tor. Wer da sagt, dass wir uns ausgeruht hätten, der hat nen Schaden."

TV-Tipp Alles rund um das Spiel des 1. FC Kaiserslautern bei Hansa Rostock sehen Sie am Sonntag ab 22:05 Uhr bei SWR Sport in Rheinland-Pfalz.

Abwehrspieler Kevin Kraus hatte die Pfälzer in der 25. Minute in Führung gebracht. Nik Omladic (47.) hatte für Hansa ausgeglichen, ehe Roßbach für die späte Entscheidung sorgte. Der FCK steht nun mit 26 Zählern aus 27 Spielen auf Rang 16, die Mannschaften dahinter weisen aber fast alle weniger Spiele auf.

"Ich mache mir große Sorgen. Wenn du die meisten Spiele der Liga hast und trotzdem dahinten drin stehst, dann sind die Sorgen sehr, sehr groß", sagte Zimmer.

Antwerpen: "Uns fehlt das Glück"

Auch Coach Antwerpen haderte mit dem Ergebnis. "Wir waren in beiden Halbzeiten die bessere Mannschaft. Wir müssen auf 2:0 stellen, doch dann geht der Ball gegen den Pfosten. Uns fehlt im Moment das Glück", sagte der 49-Jährige: "Wir waren die bessere Mannschaft und hätten als Sieger vom Platz gehen müssen. Selbst mit einem Remis hätten wir zu wenig mitgenommen. Das ist schon bitter."

Trotzdem war Antwerpen bemüht, das Positive aus der Niederlage zu ziehen. "Wir müssen uns halt einfach auch mal belohnen. Wenn wir die Leistung weiter durchziehen, dann habe ich keine Sorgen, dass wir da rauskommen", sagte der Trainer: "Die Jungs sitzen ausgelaugt und fertig in der Kabine, weil sie viel investiert haben. Doch wir werden jetzt den Fokus auf Zwickau (13.03., 14 Uhr) richten - und da werden wir definitiv einen Dreier holen."