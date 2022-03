Noch sieben Spiele bis zum Ziel - das Restprogramm des 1. FC Kaiserslautern

per Mail teilen

Tabellenplatz zwei, die mit Abstand beste Defensive der Liga und das große Ziel: Aufstieg. Die Ausgangslage des FCK ist gut, aber in den letzten sieben Spielen kann viel passieren.

Die Ausgangslage: Magdeburg ist weg, quasi auf direktem Weg in die zweite Liga. Zwar rechnerisch noch nicht aufgestiegen, aber mit neun Punkten Vorsprung eigentlich nur noch theoretisch einzuholen. Dahinter wirds allerdings eng. Aktuell ist der 1. FC Kaiserslautern in der besten Ausgangssituation, um sich den zweiten Aufstiegsplatz zu sichern - aber jeder Patzer könnte bestraft werden - das mussten die Lauterer gerade erst selbst erfahren, denn die Konkurrenz ist nach dem Unentschieden in Freiburg noch ein Stückchen näher gerückt.

Braunschweig kann gleichziehen

Besonders gefährlich werden kann dem FCK jetzt Eintracht Braunschweig. Die Niedersachsen haben ein Spiel weniger, wären mit einem Sieg im Nachholspiel gegen Osnabrück am Wochenende punktgleich. Ein direktes Duell zwischen Braunschweig und dem FCK gibt es nicht mehr, das wartet allerdings gegen einen anderen Konkurrenten. Und nicht nur wegen der Tabellensituation wird dieses Spiel brisant. Der 1.FC Saarbrücken kommt am Sonntag, 17. April 2022 auf den Betzenberg. Ein Derby um wichtige Punkte für den Aufstieg am 34. Spieltag - mehr geht kaum. Diese Partie könnte ein absolutes Schlüsselspiel sein.

FCK: Restprogramm in der 3. Liga 1. FC Kaiserslautern - MSV Duisburg (32. / Sa. 02.04 / 14:00 Uhr)

Würzburger Kickers - 1. FC Kaiserslautern (33. / Fr. 08.04. / 19:00 Uhr)

1. FC Kaiserslautern - 1. FC Saarbrücken (34. / So. 17.04. / 14:00 Uhr)



Die Spieltage 35 - 37 sind noch nicht terminiert, angegeben ist deshalb jeweils der Samstag des Wochenendes:



Wehen Wiesbaden - 1. FC Kaiserslautern (35. / Sa. 23.04)

1. FC Kaiserslautern - Borussia Dortmund II. (36. / Sa. 30.04.)

Viktoria Köln - 1. FC Kaiserslautern (37. / Sa. 07.05.)

1. FC Kaiserslautern - Türkgücü München (38. / Sa. 14.05. / 14:00 Uhr)

Saarbrücken ist im Restprogramm des FCK der einzige Gegner, der noch um den Aufstieg mitspielt. Trotzdem müssen die Lauterer aufpassen. Jeder Fehler kann bestraft werden. Der Vorteil: Vier der sieben restlichen Partien sind Heimspiele für den FCK. Und in denen liefern die Roten Teufel in dieser Saison bisher verlässlich ab. 34 ihrer 57 Punkte haben sie zu Hause geholt, sind im eigenen Stadion seit acht Spielen ungeschlagen, sieben davon gewannen sie, ein Unentschieden gab es gegen Liga-Spitzenreiter Magdeburg. Es wird also schwer für Duisburg, Saarbrücken, Dortmund II und Türkgücü München.

Auswärts nichts liegen lassen

Aber nur in den Heimspielen zu punkten wird nicht reichen. Auch in den Auswärtsspielen bei den Würzburger Kickers, Wehen-Wiesbaden und Viktoria Köln sollte der FCK nicht zu viel liegen lassen. Das Unentschieden gegen Freiburg II hat gezeigt, wie schnell der Vorsprung dahin sein kann. Die Ausgangsposition des FCK ist gut, aber gewonnen ist damit in dieser dritten Liga noch gar nichts. Es sind eben noch sieben Spiele bis zum großen Ziel.